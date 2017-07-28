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سيـــاســة
إسرائيل تحظر دخول الأقصى على الرجال دون 50 عاما
الجمعة 28 يوليه 2017 11:41 ص
المسجد الأقصي
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المسجد الأقصي
رويترز
أرسلت إسرائيل وحدات شرطة إضافية إلى القدس، اليوم الجمعة، وحظرت دخول المسجد الأقصى على الرجال دون 50 عاما تحسبا للمزيد من الاحتجاجات الحاشدة.
وزادت حدة التوتر في الحرم القدسي خلال الأسبوعين الماضيين على نحو أفضى في كثير من الأحيان لاشتباكات بعد مقتل ضابطي شرطة هناك مما دفع إسرائيل لتركيب أجهزة للكشف عن المعادن عند مداخل الحرم ودفع المسلمين للامتناع عن الصلاة بداخله.
وتحت ضغط دبلوماسي شديد أزالت إسرائيل أجهزة كشف المعادن يوم الخميس في تحرك قوبل بترحيب في العالم العربي لكن سرعان ما تفجر العنف مرة أخرى عندما اندفع آلاف المصلين إلى المسجد.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة "تم تقييم الوضع الأمني وهناك مؤشرات على أن اضطرابات ومظاهرات ستحدث اليوم".
وأضاف "انتشرت قوات إضافية من أفراد الشرطة وشرطة الحدود في المدينة القديمة وحولها وسنتعامل مع أي اضطرابات".
وذكر أنه سيسمح للنساء من كل الأعمار بدخول الحرم.
القدس
إسرائيل
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