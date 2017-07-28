مطالب هيثم الحريرى للمتضررين من تطوير مطار النزهة

هيثم الحريرى



ياسمين فواز:



تقدم النائب هيثم الحريرى، بسؤال إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بخصوص مدينة الإسكندرية الجديدة، وما ذكره وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، فى مؤتمر الشباب بالإسكندرية عن تطوير مطار النزهة.



وقال الحريري في سؤاله: بداية لقد سبق أن تقدمت بطلب إحاطة لوزير الطيران بخصوص موعد تشغيل مطار النزهة، وأعلن الوزير طبقا لما هو مثبت فى مضابط لجنة السياحة، أن الحكومة لم تتخذ قرار نهائي بإيقاف أو تشغيل المطار انتظارا لتقارير أمنية.



وأضاف الحريرى: إما أن وزير الطيران لا يعلم ما تخطط له الحكومة بشأن المطار ، أو أنه لم يذكر حقيقة ما تخطط له، وأوضح أن الأراضى الزراعية المحيطة بالمطار مملوكة للأهالى منذ عشرات السنين، والمساكن الموجودة بالمنطقة تطور طبيعى للزيادة السكانية، مشيرا إلي أن منطقة نادى الصيد هى منطقة مأهولة بحوالى 200 ألف نسمة، وهذا مثبت بشهادات الميلاد، وعقود الكهرباء، والتليفون، والمياه، ونقطة الشرطة، والمدرسة، ومركز الشباب.



ونوه إلي أن ما تسوقه السلطة التنفيذية بشأن وجود مباني عشوائي على أراض زراعية بالمنطقة هو حق يراد به باطل، مشيرا إلي عدم وجود من يرفض التطوير، لكن الشفافية والوضوح مطلوبين، مع تحديد الأولويات، والتوافق على خطط التطوير، والمشاركة فى التنفيذ، حتى تعم الفائدة، ولا تقتصر على فئة محدودة من أصحاب السلطة، أو النفوذ، أو المال.



وشدد علي أنه لن يكون مقبولا أبدا طرد أى من السكان بدون تعويض مالى مناسب لأصحاب الأراضى، وتوفير سكن بديل على غرار ما تم فى حي الأسمرات، وبشاير الخير بغيط العنب.



وطالب الحريري وزير الإسكان بسرعة الرد، وإعلان خطة الحكومة لتطوير مطار النزهة، والمنطقة المحيطة.

