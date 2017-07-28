



هاجر عمران:





أكد بيان وزعته الشركة القابضة مصر للطيران، أن أسعار موسم الحج الحالى تشهد الكثير من المغالاة، وعدم إظهار الحقيقة بشكل كامل، خاصه فيما يتعلق بأسعار مصرللطيران، إذ قيل أنه يبلغ 29 ألف جنيه للذهاب والعودة.

وأوضح البيان أن هذا السعر مناف تماما للحقيقة، إذ لا تتعدي نسبة المقاعد المطروحة بهذا السعر 3% فقط، من إجمالي السعة المخصصة للحجاج بشكل عام، وأغلب المقاعد المخصصة بهذا السعر هى عن يوم 27 أغسطس، للحج السياهى الفاخر، وذلك بسبب زيادة الطلب على هذا اليوم، وقلة المعروض من المقاعد.

وأشار البيان أن الشركة لديها برامج أسعار تشمل مدة إقامة من 18 إلى 20 يوم بسعر 14100 جنيه، وبسعر 14900 جنيه، وأيضا لمدة إقامة 17 يوم أو أقل، خارج الأيام المميزة، بسعر 16400 جنيه.

وقال البيان إن نسبة المسافرين منذ بداية الموسم في 9 وحتى 25 أغسطس تمثل 97 % من الحجاج،المستهدف نقلهم هذا العام، بأسعار تبدأ من 10650 جنيه .

وأوضح أن حجاج القرعة والتضامن يمثلون أكثر من 60% من إجمالي الحجاج المخطط نقلهم هذا العام، وتتراوح أسعار تذاكرهم بين 10350 وحتي 10650 جنيه، وهو أقل من سعر تكلفة التشغيل.

وأكدت الشركة أنها لن تعمل لمصلحة فئة معينة، لايعنيها إلا الكسب علي حساب المصلحة العامة للشركة الوطنية، التي تهدف دائما منذ إنشائها إلي مراعاة مصلحة المواطن المصري.

كما أكدت أنها علي استعداد لتلبية أي طلبات لجميع الشركات والهيئات الراغبة في الحجز علي مصر للطيران، بأسعار تبدأ من 10650 جنيه.