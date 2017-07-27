الذهب عيار ٢١ يصعد إلى 627 جنيها

الذهب



عمر سالم:



ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ بالسوق ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ارتفاعاً، اليوم الخميس بنحو ٤ جنيهات فى الجرام، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 627 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 623 جنيه أمس.



قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ "المال"، إن عيار 18 ﺳﺠﻞ 537 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 716 جنيها ﻣﻘﺎﺑﻞ 712 جنيهًا ﺃﻣﺲ.



وأضاف ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ارتفع ليسجل 5010 ﺟﻨﻴﻬﺎت، مقابل 4985 جنيها أمس، وارتفعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1260 دولارا، بدلا من 1251 دولارا، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ، واستقرار اسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ صعود ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.

