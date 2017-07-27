مطار مرسى مطروح يستقبل 276 سائحًا إيطاليًّا

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استثمار
مطار مرسى مطروح يستقبل 276 سائحًا إيطاليًّا
الخميس 27 يوليه 2017 10:37 م
وصول 182 سائحًا إيطاليًا لمطروح على متن طائرة شارتر
أخر الأخبار
وصول 182 سائحًا إيطاليًا لمطروح على متن طائرة شارتر
معتز محمود
استقبل مطار مرسي مطروح الدولي طائرتين شارتر قادمتين من مطار روما ضمن عدد من الأفواج السياحية التى بدأت التوافد على المحافظة من إيطاليا على مدار الأسابيع الماضية.
وأعلن اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أن الطائرتين اللتين وصلتا إلى مطار مرسي مطروح الدولي هما طائراتي شارتر قادمتين من مطار روما بإيطاليا وعلي متنهما 276 سائحًا إيطاليًّا
وأكد المحافظ أنه ستتم زيادة عدد الرحلات لتصبح 3 رحلات شارتر أسبوعيا قادمة من مطار روما خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة كانوا في استقبال السائحين بالورود وتم توزيع الدليل السياحي للمحافظة علي السائحين لكي يتعرف السائح علي أهم المعالم التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح وواحة سيوة.
وتشهد محافظة مطروح حاليًّا طفرة فى بعض المنشآت السياحية، خاصة مع توقيع المحافظة وبعض المستثمرين عقودًا لإقامة مشروعات سياحية جديدة عقب المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته المحافظة منذ قرابة العامين.
السياحة
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
مرسى مطروح
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