EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
شروط وطرق سداد ومقدم الحجز بالأراضى السكنية المطروحة بنظام القرعة
الخميس 27 يوليه 2017 10:24 م
وزارة الإسكان والمرافق
أخر الأخبار
وزارة الإسكان والمرافق
المال - خاص
تطرح وزارة الإسكان الأحد المقبل كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعمير والإسكان لـ24024 قطعة أرض، بـ 19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، بنظام القرعة العلنية مقسمة الى 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعى و7373 قطعة أرض إسكان متميز، و3930 قطعة أكثر تميزاً .
ووضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز الاراضى فالبنسبة لأراضى الإسكان الاجتماعى، تتمثل الشروط فى أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، كما لا يجوز ان يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير، ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها و يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.
وبالنسبة لأسلوب السداد فيتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25%) + 1% مصاريف إدارية + 0,5% مجلس أمناء، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها .
وفيما يتعلق بأراضى الإسكان المتميزة فإن الشروط الواجب توافرها لحجز أراضى الإسكان المتميزة، تنطبق نفس الشروط الخاصة بأراضي الإسكان الاجتماعي، ولكن يختلف نظام السداد عنها، إذ يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي أخميم وأسيوط الجديدتين، و100 ألف لباقى المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح، ويتم السداد بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) أو نقداً، وفى حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة، يتم استكمال السداد بنفس الطرق السابقة.
كما اتفقت نفس الشروط السابقة مع الأراضى السكنية المطروحة بمناطق "أكثر تميزاً "، والاحتلاف جاء في مقدم السداد الذي اشترطت الوزارة أن يكون 350 ألف جنيه بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) أو نقدا، بالإضافة غلى الآليات السابقة نفسها.
ويتم إجراء قرعة يدوية علنية، لكل مدينة بحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، وفى حال عدم التخصيص للاراضى يتم رد مقدم الحجز للمتقدمين مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.
مصطفى مدبولى
الإسكان
الإسكان الاجتماعى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا