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أسواق عربية
البورصات العربية .. القاهرة تقود خسائر 6 أسواق وصعود أبوظبى
الخميس 27 يوليه 2017 09:39 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة القاهرة وصعود مؤشرا بورصتى أبوظبى ومسقط فقط وسط تعاملات متواضعة.
جاء ذلك مع استمرار التقلبات فى أسعار النفط وتباطؤ الاقتصادات الخليجية وآفاق غير مشجعة لأرباح الشركات ما يؤثر سلبا على معنويات المستثمرين في المنطقة وتفاقم أزمة مقاطعة 4 دول عربية لقطر.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة هوى بحوالى 1.3 % ليصل إلى 13625 نقطة مع هبوط سهم سعر شركة جهينة 4.2 %، وتراجع أيضًا سهمان قياديان هما البنك التجاري الدولي 1.9 % وجلوبال تليكوم 3 % وكذلك انخفض سعر سهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية 4.3 %.
وتراجع مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.6 % ليسجل 6805 نقاط، وبعده مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.4 % لينخفض إلى 7175 نقطة مع انخفاض الأسهم بشكل عام، وفاقت الأسهم الخاسرة الرابحين بواقع 114 إلى 59 سهمًا.
وهبط مؤشر الدوحة بأكثر من 0.2 % ليصل إلى 9563 نقطة بسبب بنك قطر الأول، كما نزل مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.2 % لينخفض إلى 1335 نقطة، بينما خسر مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند إلى 3606 نقاط.
أما البورصات التى حققت مكاسب اليوم فقد تصدرتها سوق مال أبوظبى العام بحوالى 1 % ليصعد إلى 4568 نقطة مع صعود سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 2.2 % بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.4 % ليستقر عند 5048 نقطة.
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