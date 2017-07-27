هذا آخر ما قاله إيناسيو بعد رحيله رسميًّا عن الزمالك

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رياضة
هذا آخر ما قاله إيناسيو بعد رحيله رسميًّا عن الزمالك
الخميس 27 يوليه 2017 09:35 م
أوجستو إيناسيو
أخر الأخبار
أوجستو إيناسيو
علي المصري
قال البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إنه أصبح مشجعًا للزمالك، وسيحرص علي متابعة مباريات الفريق في الفترة المقبلة.
وأشاد إيناسيو، بعد الاتفاق مع إدارة النادي، علي فسخ التعاقد مقابل موافقته علي الحصول علي شهر ونصف من الشرط الجزائي، بدلا من ثلاثة أشهر، بتجربته مع الزمالك، بعد رحيله رسميًّا عن صفوف الفريق.
وأضاف إيناسيو، أنه كان يتمني البقاء في صفوف الزمالك لفترة أطول لقيادة الفريق إلى منصة التتويج، مشيرا إلى أنه مر بلحظات جيدة مع الفريق، لكن النتائج لم تساعده، وأكد أن اللاعب المصري يتمتع بالموهبة ومؤهل للاحتراف، ولكنه ينقصه بعض الأمور الخاصة في شخصيته.
وأوضح أن اجتماع اليوم، مع مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، تم بصورة حضارية، وانتهى بشكل يليق بالطرفين، مؤكدا أنه سيوجه النصيحة لأي مدرب برتغالي فيما بعد، يريد أن يتولى تدريب الزمالك، أن يكتب حقوقه والتزاماته بشكل مفصل في العقد، حتي لا يقع في نفس المشاكل.
وكان الزمالك قد فسخ عقده مع إيناسيو ومعاونيه الثلاثة، رسميا مساء اليوم، مقابل حصوله علي مليون و140 ألف جنيه، وهي نصف قيمة الشرط الجزائي، وحصل علي مستحقاته كاش، ووقع علي إخلاء طرف، لتنتهي أزمته مع الزمالك.
نادي الزمالك
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