شاهد .. مانشستر سيتي يسحق ريال مدريد برباعية

المال – خاص



حقق فريق مانشستر سيتى الإنجليزى فوزاً عريضاً على ريال مدريد الإسبانى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما صباح اليوم، الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

انتهى الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل السلبى، قبل أن يشهد الشوط الثانى أهداف اللقاء الخمسة.



سجل أهداف مانشستر سيتى المدافع الأرجنتينى نيكولاس أوتاميندى فى الدقيقة 52 قبل أن يضيف رحيم سترلينج الهدف الثانى فى الدقيقة 59، وتمكن جون ستونز من إضافة الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتى فى الدقيقة 67، وبراهم دياز فى الدقيقة 82 من عمر المباراة، بينما جاء هدف ريال مدريد الوحيد عن طريق أوسكار رودريجيز فى الدقيقة 90.



شاهد الأهداف :



