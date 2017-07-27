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5 سيدات يشاركن بتجاربهن نحو إثراء الجمال المصري
الخميس 27 يوليه 2017 08:26 م
العناية بالجسم والجمال
أخر الأخبار
العناية بالجسم والجمال
المال ـ خاص:
شاركت 5 سيدات فى نقل تجاربهن نحو إثراء المجتمع المصرى فى حفل نظمته شركة يونيليفر مشرق حول منتج جديد من دوف يعالج الشعر التالف.
وأكدت المشاركات إن جمال المرأة ينبع من خدمتها لمجتمعها المحيط.
وقالت نهاد شلباية مؤسسة مبادرة «ندى» للتوعية حول تجنب حوادث الطرق، إن مؤسسة ندى تعمل دوما على مشاركة العديد من الجهات للحيلولة دون زيادة حوادث الطرق.
ولفتت شلباية إلى أن مؤسسة ندى تهدف إلى دعم رؤية المجتمع نحو عالم خالٍ من الحوادث.
فى سياق متصل، قالت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن الجمال الروحى يدعم الجمال الخارجى، وأن متحدى الإعاقة يمتلكون جمالا روحيا، يضفى إشراقة على وجوههم.
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