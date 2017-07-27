قالت نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، خلال كلمتها بالندوة التى عقدتها السفارة الهندية تحت عنوان "الإصلاح وتبادل الخبرات"، اليوم، إن نمو الناتج المحلى الإجمالي ربما يتجاوز 4% خلال العام المالى المنتهى 2016/ 2017.





جدير بالذكر أن التوقعات السابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد تؤكد أن النمو سيسجل 4% خلال العام المشار إليه، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، والتى أعلنها بعد موافقة المجلس التنفيذى على صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار مؤخرًا وتتوقع 3.5% نموًّا خلال الفترة المذكورة.





وأشارت نهال إلى أن التضخم ينخفض ببطء، إلا أنه لا يزال فى معدلات مرتفعة جدًّا، مؤكدة تنفيذ برامج حمائية لمساعدة المواطنين؛ لأن الإصلاح ليس فقط مهمة الحكومة لكنه مهمة المجتمع مع الحكومة.





وشددت على ضرورة تنفيذ استراتيجية التنمية حتى عام 2030، مؤكدة تماشي الاستراتيجية مع أهداف برنامج الإصلاح لدفع حجم الناتج المحلى الإجمالى ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية وتحسين مستويات المعيشة بشكل مستدام.



