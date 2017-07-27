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وزارة السياحة تدرب طلبة كلية سياسية واقتصاد
الخميس 27 يوليه 2017 07:36 م
عادلة رجب
أخر الأخبار
عادلة رجب
المال – خاص
قالت وزارة السياحة إنها ستنظم برنامجا للتدريب الصيفي لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لمدة شهر من نهاية يوليو الجاري حتى الأسبوع قبل الأخير من سبتمبر.
والتقت عادلة رجب نائبة وزير السياحة، الطلاب المرشحين للتدريب، واستعرضت معهم الأعمال التي يمكن أن يتدربوا عليها ومناقشة رؤيتهم لأهمية التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكيفية الاستفادة من التدريب الصيفي كخطوة إيجابية نحو الاستعداد للعمل بعد التخرج.
وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين للتعرف على آليات العمل والمساعدة في الإدارات المختلفة بالوزارة وهيئاتها.
السياحة
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