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بورصة وشركات
الرقابة المالية تدرس إطلاق أدوات تمويل قصيرة
الخميس 27 يوليه 2017 07:22 م
شريف سامى 44444
أخر الأخبار
شريف سامى 44444
بآجال 4 – 6 أشهر وبالتعاون مع «الأوروبى للإعمار»
شريف عمر
تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق سندات، وأدوات تمويل قصيرة الآجال من 4 إلى 6 أشهر، قبل نهاية العام الحالى، للمرة الأولى بالسوق المحلية، وبالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقصر آجال للسندات فى مصر تبلغ 13 شهراً، وهى مدة طويلة، وهناك بعض الشركات التى تحتاج إلى تمويلات قصيرة، وموسمية لمدة معينة، ولهذا الهدف بدأت دراسة لإطلاق السندات التمويلية قصيرة الآجال.
وتابع سامى فى تصريح لـ«المال»، أن هناك بعض الشركات التى تلجأ لاستيراد أو شراء مادة خام معينة فى فترة محددة، وترغب فى الحصول على تمويلات، على أن تسدد خلال فترة زمنية قصيرة، وبالتالى فلا بديل عن إطلاق السندات قصيرة الأجل، بغرض إتاحة المزيد من الأدوات التمويلية بالسوق المحلية، علاوة على تعزيز الفرص أمام الشركات للحصول على تمويلات.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت التعاون مع مسئولى البنك الأوروبى للتنمية، بهدف إعداد التصور النهائى لإطلاق السندات، من خلال دراسة الآليات القانونية المطبقة فى الأسواق العالمية، بهدف تطبيقها فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن الآلية التمويلية الجديدة، تستخدم فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، كما أنها متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب العملاقة.
وأكد أن البنك الأوروبى، يتولى تدبير التمويلات اللازمة للانتهاء من الدراسة القانونية، والفنية، للآلية الجديدة.
ونوه إلى أن الهيئة تدرس تخفيف الإجراءت، والضوابط اللازمة لإصدار وبدء العمل بالسندات قصيرة الآجال، مقترحاً إمكانية استثناءها من شروط الحصول على تصنيف ائتمانى من إحدى الشركات المتخصصة بهدف تخفيف التكاليف، وإمكانية الاعتماد على مذكرة معلومات مبسطة، بشأن سبل توظيف حصيلة السندات وطبيعة الشركة المصدرة.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء عمل اللجنة القائمة على دراسة إطلاق الآلية التمويلية المنتظرة، خلال الربع الأخير من العام الحالى.
يشار إلى أن الرقابة المالية عدلت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لتتيح استحداث السندات المغطاة، التى أجازت لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية، السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات، وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنويا.
شريف سامى
الرقابة المالية
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