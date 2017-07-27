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اقتصاد وأسواق
دلتا للأبحاث : الهند اهتمت بالصناعة والزراعة لتنمية الاقتصاد
الخميس 27 يوليه 2017 07:19 م
شركة دلتا للأبحاث بالقاهرة
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شركة دلتا للأبحاث بالقاهرة
هاجر عمران
قال أحمد الصفتى، فريق مؤسس شركة دلتا للأبحاث بالقاهرة، إن التجربة الهندية فى التنمية مثيرة للاهتمام، مقارنة بتجربة مصر، وتتشابهان فى محاولة الوصول لحلول قصيرة الأمد للمشكلات الهيكلية حتى أوائل التسعينيات.
وأضاف، خلال كلمته فى الندوة التى عقدتها السفارة تحت عنوان "الإصلاح وتبادل الخبرات"، أن الهند بدأت الإصلاح عام 1991، إلا أنها ركزت بشكل أساسى على الأنشطة الصناعية والزراعية، فى حين اهتمت مصر بالاستهلاك.
وأشار إلى أن مصر تعانى حاليًّا فجوة فى الموازنة وميزان المدفوعات، بينما استطاعت الهند الخروج من نوعية الاقتصاد الذى تديره الدولة.
ولفت إلى أهمية ما قامت به الدول العربية والأوروبية بشأن تقليص الديون الخارجية لمصر، وهو ما لعب دورًا مهمًّا فى مساندتها اقتصاديًّا.
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