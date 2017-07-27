دلتا للأبحاث : الهند اهتمت بالصناعة والزراعة لتنمية الاقتصاد

قال أحمد الصفتى، فريق مؤسس شركة دلتا للأبحاث بالقاهرة، إن التجربة الهندية فى التنمية مثيرة للاهتمام، مقارنة بتجربة مصر، وتتشابهان فى محاولة الوصول لحلول قصيرة الأمد للمشكلات الهيكلية حتى أوائل التسعينيات.





وأضاف، خلال كلمته فى الندوة التى عقدتها السفارة تحت عنوان "الإصلاح وتبادل الخبرات"، أن الهند بدأت الإصلاح عام 1991، إلا أنها ركزت بشكل أساسى على الأنشطة الصناعية والزراعية، فى حين اهتمت مصر بالاستهلاك.





وأشار إلى أن مصر تعانى حاليًّا فجوة فى الموازنة وميزان المدفوعات، بينما استطاعت الهند الخروج من نوعية الاقتصاد الذى تديره الدولة.



