صناديق الاستثمار ترتد مجددًا لخانة التراجعات

صناديق الاستثمار



منى عبدالبارى



ارتدت صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى لخانة الخسائر مجددًا لتسيطر عليها تراجعات شبه جماعية وصلت فى البعض لنسب أكثر من %3، فى ضوء الهبوط الجماعى الذى سيطر على مؤشرات البورصة، وذلك عقب تعافيها -الصناديق- الأسبوع السابق.



وهبط أداء صناديق الاستثمار بشكل جماعى الأسبوع المنقضى لم تنج منه سوى صناديق العملة الأجنبية، وصناديق النقدية والدخل الثابت صاحبة الأدوات الاستثمارية شبه منعدمة المخاطر.



وتصدر التراجعات الصناديق الإسلامية، والتى هبط بعضها بنسبة أكثر من %3، تلاها الصناديق المفتوحة الأسهم، ثم المفتوحة المتوازنة.



وبنهاية تداولات الأسبوع الماضى خسرالمؤشر الرئيسى للسوق EGX30 ما نسبته %0.78 ليغلق عند مستوى 13715 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنحو %1.56 لينهى أسبوعه عند 675 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %1.03 ليصل إلى 1555 نقطة.



وخسرت التداولات الأسبوع الماضى 1.5 مليار جنيه، لتغلق عند مستوى 4.5 مليار، بكمية تداول 1.7 مليار ورقة مالية من خلال 122 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه الأسبوع السابق، فيما سجلت تداولات بورصة النيل 6 ملايين.



وكان نصيب المؤسسات ما نسبته %36.09 من المعاملات فى البورصة بصافى بيع 122.31 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد من التعاملات %63.9، وأغلق مؤشر قطاع البنوك على ارتفاع %0.45، ومؤشر العقارات مرتفعا %0.2.



يشار إلى أنه فى الأسبوع السابق تمكنت صناديق الاستثمار من الخروج من مصيدة التذبذب المسيطرة عليها منذ نحو شهر والتحول للصعود مدعومة بالأداء الإيجابى للبورصة، والمكاسب السوقية المحققة بقيمة 13 مليار جنيه آنذاك.



وربحت الصناديق المفتوحة المتوازنة، والمفتوحة الأسهم، وصناديق تحديد الأصول والعملة الأجنبية بنسب تراوحت بين 1 و%2.2، كما احتفظت الصناديق النقدية والدخل الثابت بأرباحها الطفيفة المدعومة بالأداء منعدم المخاطرة لأدواتهم الاستثمارية، فيما سيطر الانخفاض على أداء الصناديق الإسلامية.





خسائر جماعية فى «المتوازنة»



شهدت الصناديق المفتوحة- المتوازنة تراجعات جماعية الأسبوع الماضى بقيادة صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» متراجعا %1.22 لتغلق وثيقته عند 140.6 جنيه، تلاه صندوق مصر الخير المتوازن متراجعا %1.10 بقيمة وثيقة 19.76 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الأول خاسرا %0.69 لتغلق وثيقته عند 43.43 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» خاسرا %0.67 لتسجل وثيقته 222.57 جنيه، وصندوق بنك مصر الأول بنسبة %0.56 بوثيقة قيمتها 187.64 جنيه، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» متراجعًا بنسبة %0.54 لتغلق وثيقته عند مستوى 209 جنيه.





الهبوط يكسو «الأسهم»



هبطت الصناديق المفتوحة الأسهم بشكل جماعى، بنسب تراوحت بين %2 وأدنى من %1، منى فيها صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بأعلى نسبة تراجع بنحو %2.09 لتغلق وثيقته عند 145.69 جنيه، تلاه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية متراجعًا %1.69 بقيمة وثيقة 210.5 جنيه، وصندوق فاروس خاسرا %1.53 بقيمة وثيقة 114.6 جنيه، وصندوق مصر المستقبل خاسرا %1.50 بقيمة وثيقة 25 جنيها، وصندوق بنك مصر إيران للتنمية بقيمة وثيقة 551.57 جنيه، متراجعا %1.47.



وعلى صعيد الأدنى تراجعا جاءت صناديق بنك الأهلى الكويتى الأول بانخفاض %0.15 بقيمة وثيقة 133.9 جنيه، وصندوق بنك مصر الثالث بقيمة وثيقة 729.58 جنيه، متراجعا %0.72، وصندوق البنك العربى الإفريقى «شيلد» بقيمة وثيقة 184.46 جنيه، متراجعا %0.84، وصندوق بنك الإسكندرية متراجعا %0.88 بقيمة وثيقة 332.02 جنيه، وصندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بقيمة وثيقة 283.2 جنيه، بتراجع %0.91.





«النقدية» و»الدخل الثابت» يتمسكان بمكاسب ضعيفة



احتفظت الصناديق النقدية والدخل الثابت بمكاسبها وظلت بمنأى عن الأداء السلبى للسوق بدعم من طبيعة الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر التى تستثمر بها.



وجاء الأعلى صعودا بنسبة %1.38 صناديق بنك SAIB النقدى ومصر للتأمين النقدى بقيم وثائق 13.06 جنيه لكل منهما، وثانيا بارتفاع %0.37 جاء صندوق الإسكندرية النقدى (عائدًا يوميًّا) بقيمة وثيقة 27.11 جنيه، وثالثا بصعود %0.35 جاءت صناديق اتش اس بى سى مصر للسيولة بقيمة وثيقة 210.4 جنيه، وصندوق الأهلى الرابع النقدى بوثيقة قيمتها 241 جنيها، رابعا بارتفاع %0.34 جاءت 6 صناديق أبرزها بنك قطر الوطنى الأهلى «ثمار» بقيمة وثيقة 260.4 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الثالث بقيمة وثيقة 1074.7 جنيه، وصندوق بنك مصر إيران الثانى بقيمة وثيقة 1009.37 جنيه.



وخامسًا بارتفاع %0.33 جاء صندوقا البنك الأهلى المتحد «ثروة» بقيمة وثيقة 167.87 جنيه، وصندوق البنك العربى الإفريقى «جومان» بقيمة وثيقة 207.8 جنيه، وسادسا جاء صندوق بنك مصر النقدى بقيمة وثيقة 31.29 جنيه، بارتفاع %0.32، وسابعا بارتفاع %0.31 جاءت 3 صناديق أبرزها صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» بقيمة وثيقة 19.38 جنيه، وثامنا بارتفاع %0.29 جاءت 4 صناديق أبرزها البنك التجارى الدولى «أصول» بقيمة وثيقة 296.95 جنيه، وصندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية -مزايا- بقيمة وثيقة 21 جنيه، وتاسعا بارتفاع %0.27 حل صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء» بقيمة وثيقة 14.68 جنيه، وعاشرا جاء صندوق البنك العقارى المصرى العربى بارتفاع %0.23 بقيمة وثيقة 149.34 جنيه.



وعلى صعيد صناديق الدخل الثابت ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى: «جذور» بنسبة %0.30 بقيمة وثيقة 16.68 جنيه، وصندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بقيمة وثيقة 176.61 جنيه بارتفاع %0.32.





«النقدية» الناجى الوحيد فى الإسلامية



تراجعت الصناديق الإسلامية بشكل جماعى باستثناء الصناديق الإسلامية النقدية التى ارتفعت بنسب %0.34 لصندوق أبوظبى الإسلامى النقدى لتسجل وثيقته 127.04 جنيه، وبنسبة %0.33 لصندوق المصرف المتحد «رخاء» لتسجل وثيقته 162.59 جنيه، وأيضًا صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» مرتفعًا بنسبة %0.56 لتسجل وثيقته 165.6 جنيه.



وعلى صعيد الأعلى تراجعًا جاء صندوق بنك فيصل الإسلامى- التجارى الدولى «أمان»

بـ%3.17 لتسجل وثيقته 97.8 جنيه، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» متراجعًا %2.49، بقيمة وثيقة 155.8 جنيه، وصندوق بنك البركة مصر متراجعا %1.87 بقيمة وثيقة 101.6 جنيه، وصندوق سنابل بقيمة وثيقة 127.6 جنيه، متراجعا %1.74، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى الوفاق متراجعا %1.52 بقيمة وثيقة 16.18 جنيه.



وعلى صعيد الأدنى تراجعًا جاء صندوق نعيم مصر بنسبة %0.29 بقيمة وثيقة 181.18 جنيه، وصندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بتراجع %1.38 بقيمة وثيقة 83.77 جنيه، وصندوق بنك مصر الرابع بانخفاض %1.48 بقيمة وثيقة 106.95 جنيه، كما تراجع صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %0.69 لتسجل وثيقته 89.6 جنيه.



وعلى صعيد صناديق ضمان رأس المال تراجع صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.12 لتسجل وثيقته 433.38 جنيه.





«تحديد الأصول» مع السرب والعملة الأجنبية والدخل المتنوع يخالفان المسار



تراجعت صناديق تحديد الأصول ببنك الشركة المصرفية العربية 1، والشركة المصرفية العربية 2 بنسب %1 و%0.99 بقيم وثائق 843.5 جنيه، و574.59 جنيه.



وفى المقابل ارتفع صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 الرابح بنسبة %0.30 لتسجل وثيقته 140 جنيه.



وارتفعت أيضا صناديق العملة الأجنبية بنسبة %0.03 لصندوق مصر النقدى المقوم بالدولار ليسجل 11.34 دولار للوثيقة، وبنسبة %0.004 لصندوق مصر النقدى المقوم باليورو لتسجل وثيقته 10.95 يورو.



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