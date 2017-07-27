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سيـــاســة
مصر وإيطاليا تبحثان تدعيم تعاونهما العسكري
الخميس 27 يوليه 2017 07:10 م
مصر وايطاليا تعاون 1
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مصر وايطاليا تعاون 1
بدور إبراهيم :
استقبل الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كلاوديو جراتسيانو رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإيطالية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أُجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .
وعقد الطرفان لقاء موسعا تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة ، وسبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأشاد حجازى بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك بما يدعم كافة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .
من جانبه أكد رئيس الأركان الإيطالى على عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التى تمثل تحدياً أمام الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب والتصدى للهجرة غير الشرعية واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة .
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكرى الإيطالى بالقاهرة
القوات المسلحة
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