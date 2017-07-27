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نقل وملاحة
مارين شيبرد: البورسعيدية أسندت 6 مراكب للقطاع الخاص
الخميس 27 يوليه 2017 07:08 م
مارينا لليخوت بميناء شرم الشيخ
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مارينا لليخوت بميناء شرم الشيخ
المال ـ خاص
قال محمد الكتبى، مدير ورش تصنيع السفن بالجونة «بورسعيد مارين شيبرد»، إن الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية التابعة لهيئة قناة السويس أسندت 6 مراكب للقطاع الخاص من الباطن.
وأضاف الكتبى فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة حصلت على 3 تم تصنيعهم فى شرق التفريعة و3 آخرين فى عزبة أبو عوف، فى حين قامت الشركة البورسعيدية بصناعة 6 آخرين، وذلك لضيق الوقت حتى تستطيع هذه المراكب المشاركة فى افتتاح القناة الجديدة، حسبما كان مقررًا وقتها.
وأوضح أن طول كل مركب حوالى 23 ، 90 مترًا وعرضها 7 ، 20 مترًا وكان من المفترض أن يطلق عليها اسم مراكب «تحيا مصر»، ويتم ترقيمها من 1 إلى 12.
وأشار إلى تغيير الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وإدارة التفتيش البحرى المسئولة عن إصدار تراخيص مراكب الصيد أسماء المراكب لأن المعديات والمعدات البحرية التى دخلت الخدمة وقتها حملت اسم تحيا مصر، واقترح الفريق مميش استبدالها بأسماء المدن الواقعة فى نطاق قناة السويس مثل الكبريت ورأس العش وسيرابيوم والدفرسوار.
وأشار الكتبى إلى أنه تم إنجاز العمل بها فى وقت قياسى لم يتجاوز 3 أشهر، مضيفًا أن المراكب تعمل بنظام «الجر القاعى» لاصطياد الأسماك من القاع.
وتابع: تتميز المراكب بأن بها محركات قوية وثلاجات وتقنيات تتيح لها الصيد فى الغاطس، وستعمل هذه المراكب فى البحرين المتوسط والأحمر وعلى حدود إريتريا والصومال، كما أنها ذات صلابة ومتانة تميزها بكثير من الامتيازات الخاصة.
وأكد الكتبى ضرورة اهتمام الدولة بتلك الصناعة، إذ إنها توفر العديد من فرص العمل للشباب، إذ سبق وقامت «بورسعيد مارين» بصناعة عدد من مراكب الصيد من قبل.
قناة السويس
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