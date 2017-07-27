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نقل وملاحة
قناة السويس تدرس الشراكة مع الثروة السمكية لاستغلال 20 مركبًا
الخميس 27 يوليه 2017 06:49 م
مراكب صيد
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مراكب صيد
السيناريو الأخير لتنفيذ تعهد «السيسى» قبل عامين
الهيئة نفذت 12 على نفقتها و«التعاون الدولى» قدمت منحة لتنفيذ 8 آخرين
بورسعيد ـ أمانى العزازى
تدرس هيئة قناة السويس الشراكة مع هيئة الثروة السمكية لاستغلال 20 مركب صيد تمثل المرحلة الأولى من تعهد السيسى للصيادين بـ100 مركب خلال افتتاح قناة السويس الجديدة قبل عامين.
وأوضح مصدر مطلع لـ«المال» أن الهيئة تحملت نفقات بناء 12 مركبًا بقيمة50 مليون جنيه، بينما قدمت وزارة التعاون الدولى منحة لبناء 8 مراكب بقيمة 20 مليون جنيه.
وقال المصدر إن شراكة هيئتى قناة السويس والثروة السمكية تسمح باقتسام الأرباح مع الصيادين وفق نسب معينة بين الجهات الثلاث، لم يحددها المصدر.
وأضاف أن التعاقد المقترح سيتم عرضه على مجلس الوزراء للمناقشة والتصديق، ثم يتم بعدها إيجاد آلية لتوزيع مراكب الصيد.
من ناحية أخرى، أكد المهندس ثابت السيوفى، رئيس المنطقة الشرقية لهيئة الثروة السمكية ببورسعيد، أن الهيئة انتهت فعليًّا من ترخيص مراكب الصيد لصالح هيئة قناة السويس التى سددت رسوم التراخيص كاملة من مكاتب المصايد التابعة.
وتابع: لم يرد للمنطقة أى تعليمات بشأن تشغيل المراكب أو توزيعها حتى الآن.
وأكد المهندس جمال خالد، مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس، أن الهيئة تتخذ حاليًّا إجراءات تسليم المراكب لجهاز الخدمة الوطنية؛ تمهيدًا لإجراء تجارب التشغيل التى تستغرق 6 أشهر.
وقال إن التجارب تستهدف التأكد من إمكانية العمل فى كل المسطحات المائية ومناطق الصيد المختلفة قبل طرحها للصيادين، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية، واستكمال الأجهزة والمعدات الخاصة بكل مركب.
يذكر أن إجمالى سفن الصيد العاملة فى مصر يبلغ 4 آلاف سفينة.
يشار إلى أن «المال» نشرت فى وقت سابق أن الهيئة تعتزم تقديم 12 مركبًا هدية للصيادين بمناسبة افتتاح القناة الجديدة، إلا أن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة أعلن تعهد السيسى بزيادتها إلى 100 مركل ليصبح مشروعًا كبيرًا للصيادين.
وفى وقت لاحق، نشرت المال أن الهيئة تعتزم تنفيذ المقترح بالتعاون مع بنك الاستثمار القومى لإعطاء قروض ميسرة للصيادين تسمح لهم بتملك المراكب، وهو ما تم التراجع عنه أيضًا.
قناة السويس
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