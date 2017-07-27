مدير علاقات جهينة: ندعم العديد من المبادرات المجتمعية

مساندة إيناكتس منذ 9 سنوات.. والاهتمام بتخريج أجيال جديدة





حوار: المرسى عزت

قالت بسنت فؤاد، مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن الشركة تعمل وفق منظومة متكاملة لتقديم المسئولية المجتمعية.

وأضافت بسنت فى حوارها مع "المال" أن شركة جهينة تدعم العديد من مبادرات المسئولية المجتمعية؛ إيمانًا منها بدورها فى دعم وتنمية المجتمع المصرى.

وأوضحت أن الحكومة مثقلة بكم من الأعباء، لن تستطيع بمفردها مواجهة تحديات المجتمع، وهو الدور الذى يحاول عدد من الشركات والمؤسسات ومن ضمنها شركة جهينة القيام تقوم به.

وأكدت أن الشركة لم تقلل من نسبة الأموال المصروفة على دعم المسئولية المجتمعية، رغم الصعاب التى تواجه السوق حاليًّا، والتى على رأسها ارتفاع أسعار الخامات.

وتطرقت "بسنت" إلى عدد من الموضوعات الخاصة بمبادراتها المختلفة فى مجال المسئولية المجتمعية، ورؤيتها حول أهم الآليات التى تعمل الشركة من خلالها لتطوير وتنمية المجتمع المحيط، وغيرها من الموضوعات وإلى نص الحوار..

بداية، قالت بسنت فؤاد، مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن شركة جهينة تعمل وفق عدد من المحاور لتقديم المسئولية المجتمعية.

وأضافت أن المحور الأول يقوم على تنمية الصناعة، إذ تقوم الشركة بالتعاون مع عدد من مزارع إنتاج الألبان، وتعمل أيضًا على تنميتها وتطويرها.

ولفتت "بسنت" إلى أن "جهينة" تتعاون مع 25 مزرعة لإنتاج الألبان، إذ قامت الشركة بدعم تلك المزارع عن طريق شراء أجهزة تبريد وتكييف بمبالغ طائلة، لتوفير أفضل إنتاج للألبان.

وأوضحت أن الشركة قامت باستيراد أحدث الأجهزة الخاصة بعمليات إنتاج الألبان بما يعمل على توفير بيئة مناسبة تعمل على تربية الأبقار بما يؤهلها لتحسين الإنتاجية.

وأشارت مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إلى أن شركة جهينة قامت أيضًا بتنمية وتطوير البنية التحتية لتلك المزارع، بما يؤهلها لتطوير إنتاجها وجعلها متميزة.

وأكدت أن شركة جهينة تقوم بخصم الأموال التى قامت بصرفها فى عمليات استيراد الأجهزة من حسابات توريد الألبان التى تقوم بها تلك المزارع إلى شركة جهينة.

وذكرت أن "جهينة" تعمل مع 120 مزرعة، يمثلون ما يقرب من %60 من إنتاج الألبان فى مصر، لافتة إلى أن الشركة تعمل باستمرار على المساهمة فى تطوير عمليات إنتاج تلك المزارع.

وأضافت "بسنت" أن المحور الثانى الذى تعمل الشركة من خلاله على المساهمة فى المسئولية المجتمعية، هو التوعية بأضرار الألبان السائبة، وأهمية الألبان المعبأة للحفاظ على الصحة.

يذكر أن دراسة حديثة قامت بها جامعة الإسكندرية أكدت أنه تم إجراء تحاليل فى عدد من محافظات مصر الكبرى، إذ تم الحصول على العينات من محال بيع الألبان للمستهلكين ومن الباعة الجائلين ومن الأسواق المنتشرة فى عدد من المناطق والمحافظات اتضح خلالها وجود الأعداد الميكروبية الكلية وأعداد الفطريات والخمائر وأعداد بكتيريا القولون فى عينات اللبن السائب أعلى بكثير جدًّا مما توصى به المواصفات القياسية المصرية والعالمية، إذ إن متوسط الأعداد الكلية للميكروبات كان 18 مليون خلية لكل ملليليتر، فى حين توصى المواصفات القياسيه ألا تزيد عن 100 ألف خلية لكل ملليليتر، فى حين وصلت أعداد بكتيريا القولون إلى 63 ألف خلية لكل ملليليتر وتوصى المواصفات القياسية ألا تزيد عن 100 خليه لكل ملليليتر.

وكشفت الدارسة عن وجود البكتيريا العنقودية Staphylococcus aureus وهى المسببة للتسمم الغذائى للإنسان، بالإضافة إلى بكتيريا الليستيريا المسببة لحالات الإجهاض عند السيدات، كما كشفت التجارب أيضًا عن وجود بكتيريا السالمونيلا المسببة لمرض التيفود والميكروب المسبب لمرض السل.

وأوضحت كذلك أن %32 من العينات احتوت على مادة الفورمالين المسببة لمرض السرطان وأمراض الكبد، كما احتوت %7 من العينات على مادة الصودا الكاوية، كما تم أيضًا الكشف عن وجود الدهن النباتى فى عدد ليس بالقليل من العينات المختبرة.

وأشارت "بسنت" إلى أن الشركة تعمل مع شركة تتراباك العالمية، والتى تورد العبوات إلى شركة جهينة.

ويشار إلى أن حجم سوق اللبن المعبأ ارتفع من %21 منذ عام 1981، إلى %41.5 حاليًّا، وفقًا لأحدث إحصائيات السوق المصرية، كما يصل استهلاك الفرد المصرى 13.5 لتر سنويًّا، مقابل %33.5 متوسط استهلاك الفرد عالميًّا، فى حين تعد السويد الأعلى من خلال الاستهلاك، يستهلك الفرد هناك 120 لترًا سنويًّا.

ولفتت مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إلى أن المحور الثانى الذى تعمل "جهينة" من خلاله هو محور الصحة، حيث تعمل الشركة وفق أحدث النظم العالمية المتبعة، كما تقوم دوريا بعمل الأبحاث اللازمة قبل طرح أى منتج بالأسواق.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل أيضا على تقديم العناصر الغذائية المفيدة لكل فئة عمرية، بما يجعل مستهلكى منتجات الشركة يحصلون على احتياجاتهم بصورة متكاملة.

وأضافت أن جهينة تقدم الدعم الكامل لمستشفى بهية، إذ أطلقت حملة "تشجيع أمهات مصر" للحفاظ على صحتهن والاعتناء بها وهو أمر يدفع إلى مجتمع أكثر صحة.

وقالت "بسنت" إن المحور الثالث يتعلق بالبيئة، إذ تقوم الشركة بإعادة تدوير المياه فى جميع المصانع والمزرعة التابعة للشركة بما يعمل على توفير استهلاك المياه.

وأضافت أن "جهينة" قامت أيضًا بافتتاح أول محطة للطاقة الشمسية بالمزرعة التابعة لها بمدينة الواحات، بالتعاون مع شركة مصرية يديرها مجموعة من الشباب الواعد.

وأكدت أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية بمراعى الشركة بمدينة الواحات أسهم فى توفير 600 ألف ليتر ديزل سنويًّا كان يتم استخدامه، وهو الأمر الذى يقلل الاعتماد على الطاقة التقليدية ويوفر الأموال للدولة والشركة.

وأوضحت "بسنت" أن الشركة أيضا تعمل على الاهتمام بالورق المستخدم فى عمليات التعبئة والتغليف، إذ تقوم الشركة بالتعاون مع المجلس العالمى للغابات، إذ تؤكد الشركة أن الورق المستخدم لم يتسبب فى أى أضرار للغابات أو التسبب فى أى أضرار للبيئة.

وذكرت أن المحور الرابع يتعلق بالشباب والرياضة، إذ ترعى الشركة تيشرت النادى الأهلى، منذ سنوات، إذ تؤمن الشركة أن الشباب الذى يمارس الرياضة هو أكثر إنتاجية، ويسهم فى تطوير المجتمع.

وأشارت إلى أن "جهينة" ترعى مبادرة إيناكتس لتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إذ ترعى الشركة تلك المبادرة من عام 2008، مؤكدة أن شركة جهينة مستمرة فى رعاية تلك المبادرة خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن فكرة مبادرة "إيناكتس" تقوم على تكوين فرق من طلبة الجامعات لتنفيذ مشروعات خدمية للمجتمعات المحيطة، ويقوم برنامج "إيناكتس" على تعليم محاور أساسية، وهى: اقتصاد السوق، وريادة الأعمال، ومهارات النجاح، ومحو الأمية المالية، وأخلاقيات العمل، ويقوم استشارى الكلية وفقًا لبرنامج إيناكتس بقيادة كل فريق لتنفيذ المشروعات التى تفى باحتياجات مجتمعاتهم، وتساعد إيناكتس العديد من أصحاب تلك المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والأسر محدودى الدخل.

وتنظم إيناكتس مصر المسابقة المحلية سنويًّا، إذ تقوم كل جامعة بتقديم مشاريعها، حيث يتم تقييم تلك المشروعات من خلال الرؤساء التنفيذين لكبريات الشركات المحلية والعالمية لاختيار الفريق الأكثر فاعلية.

وبدأت إيناكتس فى مصر ديسمبر من عام 2004 وتم تنظيم أول مسابقة يوليو من نفس العام، وحصلت الجامعة الأمريكية على لقب البطل المحلى، ومثلت مصر فى كأس العالم للإيناكتس فى مدينة برشلونة بإسبانيا.

وفى عام 2005 حصدت الجامعة الأمريكية أيضا لقب البطل المحلى، ومثلت مصر فى كأس العالم فى تورونتو بكندا، وفى عامى 2006 و2007 فازت جامعة مصر الدولية بلقب البطل المحلى لإيناكتس مصر، ومثلت مصر فى كأس العالم بفرنسا ونيويورك، وحصلت على المركز الخامس عالميًّا.

وفى عام 2008 و2009 حصلت الجامعة الفرنسية على لقب البطل المحلى، ومثلت مصر فى كأس العالم عامى 2008 و2009 فى سنغافورة، إذ حصلت على لقب بطل كأس العالم متفوقة على 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتشارك جامعات عين شمس، الأزهر، حلوان، أكاديمية السادات، جامعة أسيوط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدولية الكندية، الجامعة الفرنسة، الجامعة البريطانية، جامعة أكتوبر للعلوم والآداب، جامعة الزقازيق، جامعة الإسكندرية، جامعة سوهاج، قناة السويس، الفيوم، كفر الشيخ، بورسعيد، سوهاج، الدلتا، المنصورة، معهد القاهرة العالى، معهد العبور، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة طنطا، جامعة جنوب الوادى، أكاديمية الشروق، جامعة دمنهور، جامعة النهضة، مودرن أكاديمى، الأكاديمية العربية البحرية، وغيرها من الجامعات.

من ناحية أخرى، لفتت مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إلى أن شركة جهينة مستمرة فى تقديم مسئوليتها المجتمعية دون أى تقليل من المبالغ المصروفة فى هذا الشأن.

وأوضحت أن الشركة يمكنها أن تقلل من مصروفات عدد من الأنشطة إلا أنها لا تفكر مطلقًا فى تقليل مصروفاتها الخاصة بالمسئولية المجتمعية.

وأشارت إلى أن تضمين قانون الاستثمار لحوافز الشركات التى تعمل على تقديم المسئولية المجتمعية سيشجع الشركات على تقديم تلك الخدمة بصورة أكبر، كما سيدفع الشركات التى لم يسبق لها العمل فى قطاع المسئولية المجتمعية على المساهمة فى تلك المهمة الإنسانية والتى تعمل على حماية المجتمع من الفقر والجهل والمرض.

وأكدت أن اهتمام الشركات بتقديم المسئولية المجتمعية يدعم جهود الحكومة، والتى لن تستطيع بمفردها مواجهة الفقر والجهل والمرض، بل بتضافر الجهود من شركات وجمعيات أهلية وغيرها من المؤسسات المهتمة بتنمية المجتمع.



