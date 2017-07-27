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بورصة وشركات
5 أسهم تقتنص 29% من تداولات جلسة اليوم
الخميس 27 يوليه 2017 06:22 م
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أسماء السيد
استحوذت 5 أسهم على نسبة 29.6% من اجمالي قيم تعاملات اليوم بقيمة بلغت 208 مليون جنيه .
وبلغت اجمالي قيم التداول على الأسهم 701 مليون جنيه، ومن اجمالي الأسهم المتداولة والبالغه 179 سهم، سيطر الارتفاع على حركة 56 سهم، وانخفض 101 آخرين، فيما تراجع 22 سهم .
وجاءت سهم "التجاري الدولي" صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي، على رأس المستحوذين على التداولات بقيمة 58 مليون جنيه، ثم سهم "جلوبال تيلكوم" بقيمة 50 مليون جنيه، تلاه سهم "القلعة" بقيمة 41 مليون جنيه، ثم سهم "عامر جروب" بقيمة 31 مليون جنيه، وأخيرًا سهم المجموعة المالية "هيرمس" بقيمة 28 مليون جنيه .
وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، اذ سجل المؤشر الرئيسي تراجعًا بنسبة 1.36% عند 13609 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02% عند 700 نقطة .
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