التموين تعلن عن العقد الجديد لمنظومة الخبز.. خلال أيام

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم، خلال أيام قليلة، الإعلان عن العقد الجديد بين التموين والمخابز بشأن منظومة الخبز المدعم.





وقال رمضان، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، إنه يتم حاليًّا دراسة تكاليف كل من طن القمح، وطن الدقيق، ووضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالعقد بين المخابز ووزارة التموين وذلك بمنظومة الخبز المدعم.





وأضاف أن العقد يشمل سعر طن القمح لأصحاب المطاحن، وسعر تسلم طن الدقيق للمخابز من المطاحن، وسعر تكلفة إنتاج الخبز المدعم لكل 100 جوال.





وتابع: يشمل أيضًا حقوق الدولة ممثلة في وزارة التموين، وحقوق الخبازين ممثلة في المخابز، وحقوق المستهلك في الحصول على الرغيف المدعم بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وسعر الرغيف الواحد عند احتسابه كفارق نقاط.





يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أعلن منتصف يوليو الحالي، أنه سيتم تحرير سعر الدقيق في منظومة الخبز المدعم، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطنين.



