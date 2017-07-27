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سيـــاســة
عاجل .. شرطة الاحتلال تغادر ساحات المسجد الأقصى
الخميس 27 يوليه 2017 04:16 م
المسجد الأقصى
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المسجد الأقصى
متابعات
قال موقع سكاى نيوز أن قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية غادرت ساحات المسجد الأقصى بعدما أطلقت قنابل الصوت على المصلين، فيما نقل مراسل موقع العربية نت أن إطلاق القنابل كان عند باب حطه، وأشار الموقع نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن هناك ما يقرب من مائة ألف مصلى داخل المسجد.
وقبل قليل، اقتحمت القوات الاسرائيلية ساحات المسجد الأقصى، عقب فتحه أمام المصلين بعد إزالة البوابات الالكترونية.
القدس
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