عاجل .. الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

العربية نت



قال موقع قناة العربية نت فى خبر عاجل أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، دون تقديم تفاصيل



وكانت اسرائيل المحتلة قد رفعت الأبواب الالكترونية من مداخل الأقصى، وأعلن أئمة المساجد فى مدينة القدس بدء الصلاة اعتبارا من اليوم.

