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اقتصاد وأسواق
أبو قير للأسمدة: لا مساس بأرباح العمال
الخميس 27 يوليه 2017 03:56 م
شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
أخر الأخبار
شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
أبو المعاطي: العودة لوردية الـ8 ساعات
الصاوي أحمد
نفى الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، ما تردد بالمواقع الإخبارية عن تجنيب نسبة أرباح العاملين بالشركة، مؤكدًا أنه لا مساس نهائيًا بأرباح العاملين، مشيرا إلى أن نسبة العاملين من الأرباح بأي شركة مصرية يحددها القانون.
وأضاف أبو المعاطي، في تصريحات له اليوم، أن ورديات وساعات العمل ستعود لنظام الـ8 ساعات، بدلا من 12 ساعة، وذلك طبقا لقانون العمل المصري، وتنفيذا لخطاب وزارة القوى العاملة الوارد إلى الشركة.
وأشار إلى أن نظام العمل 12 ساعة تم تطبيقه لظروف استثنائية في أعقاب ثورة 25 يناير، موضحا أن الوضع الآن يسمح بالعودة لنظام العمل الطبيعي بالشركة وهو 8 ساعات.
وجاء ذلك ردا على وقفة نظمها العشرات من العمال.
يذكر أن شركة أبو قير للأسمدة قد حققت أرباحا مرتفعة، حيث بلغت 1.77 مليار جنيه عن 9 أشهر فقط، حتى مارس 2017، مقابل 775.68 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وتمت زيادة رأسمال الشركة من 1.26 مليار جنيه إلى 1.89 مليار جنيه، ويبلغ سعر سهم أبو قير للأسمدة اليوم 263.23 جنيه.
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
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