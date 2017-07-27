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سيـــاســة
نائب عاهل الأردن يجتمع برئيس الوزراء المصرى
الخميس 27 يوليه 2017 03:48 م
شريف إسماعيل 2
أخر الأخبار
شريف إسماعيل 2
المال - خاص
استقبل الأمير فيصل بن الحسين، نائب جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، اليوم الخميس، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور أعمال الدورة الـ 27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وحضر اللقاء الدكتور هاني الملقي، رئيس وزراء الأردن، وطارق عادل سفير مصر لدى عمان.
وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتطلع لمواصلة العمل المشترك للإرتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.
كما تمت الإشارة إلى سعي الجانبين إلى إستمرار التنسيق القائم في مختلف المجالات وبخاصة السياسية والإقتصادية، والبناء على النتائج والتوصيات الإيجابية لأعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والعمل على تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، وذلك بهدف إحراز التقدم المنشود الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
رئيس الوزراء
مجلس الوزراء
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