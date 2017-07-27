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عقـــارات
تبارك تستعد لتوقيع عقود مقاولات بأكثر من 200 مليون جنيه
الخميس 27 يوليه 2017 03:12 م
على الشربانى
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على الشربانى
المال ـ خاص
قال على الشربانى، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للتطوير العقارى، إن الشركة تستعد للتعاقد مع مجموعة جديدة من شركات المقاولات، والتشطيبات، بقيمة أكثر من 200 مليون جنيه، لمشروعى ناينتى إفينيو، وكابيتال إيست.
واشار إلى أن الشركة تشارك كراعى رسمى فى معرض عقارى، للمرة السادسة على التوالى، الذى يبدأ اليوم الخميس، وحتى 30 من الشهر الجارى، فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وتنظمه مؤسسة الأهرام، تحت رعاية وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، لتُعاوِن مؤسسة الأهرام فى محاربة معدلات تضخم الأسعار، من خلال العروض الفريدة لمشاريعها المتنوعة المقدمة لزوار المعرض فقط.
وأوضح أن الشركة تقدم لعملاءها فى المعرض نموذج تشطيب لوحدة مساحة 90 م فى جناحها لشقق مشروع كابيتال إيست، لمحاكات الواقع من خامات وطرق التشطيب، التى تقدم للعملاء عند الاستلام .
وأكد أنه لا مفر من تنظيم المعارض العقارية المحلية، لتنافس العالمية، مع الوضع الحالى للسوق المصرية، وأشاد بدور مؤسسة الاهرام على المجهود المبذول للخروج بالمعرض للعالمية، ما يساعد على تصدير العقار المصرى للخارج، فمن هنا يأتى دور الدولة بدعمهم، ودعم المطور المصرى، من خلال توفير قوانين واضحة، ومحددة، قادرة على تشجيع المستثمرين الأجانب، لاتخاذ قرار استثمارى بالتواجد فى السوق العقارية المصرية، ما يرفع معدلات الاقتصاد المصرى، فالعقار الابن البار للاقتصاد المصرى، والملاذ الآمن والأفضل استثماريًا بين أوعية الإدخار الأخرى .
ونوه على العروض التى تقدمها تبارك لزوار المعرضن وتصل إلى %30، فضلًا عن طرق السداد المختلفة، التى تناسب شرائح المجتمع المصرى، علماً بأنه مقرر البدء بالتسليم عام 2018 لمشاريع ناينتى إفينيو وكابيتال إيست.
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