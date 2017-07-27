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بنـــوك
كريدي أجريكول يدشن محطة شمسية باستثمارات ٣.٢ مليون جنيه
الخميس 27 يوليه 2017 02:20 م
بنك كريدي آجريكول
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بنك كريدي آجريكول
هبة محمد:
افتتح بنك كريدي أجريكول - مصر، أكبر محطة طاقة شمسية مملوكة لبنك في مصر، باستثمارات تقدر بنحو ٣.٢٥٠ مليون جنيه، بطاقة ٩٦٠ كيلو وات يوميا، وذلك أعلى المبنى الإداري للبنك بمنطقة التجمع الخامس، وتهدف المحطة إلى ترشيد الاستهلاك واستخدام الطاقة المتجددة، إذ من المتوقع أن توفر ٧% سنويا من استهلاك الطاقة.
وقال البنك - في بيان اليوم الخميس - إنه نجح في الحصول على شهادة "LEED " البلاتينية التي تعد أعلى جائزة تمنح للمباني التي تتبنى موقفا رائدا، فيما يتعلق بترشيد الطاقة والتصميمات الصديقة للبيئة في أنحاء العالم.
بنك كريدي اجريكول مصر
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