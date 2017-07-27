حصون مصر الصامدة





ما إن يلتفت النظر بالمصريين تصدياً لتحديات تواجه واحداً من حصون مصر الطبيعية الأربعة الموزعة على جهاتها الأصلية.. إلا ويرتد البصر عنها غير خاسئ- باتجاه الثلاثة الأخريات - بالتتابع- ليباشر عندهن تعقيدات لا تقل فى أحدها عن نظيراتها من الحصون، ابتداءً من «البحر المتوسط» شمالاً إلى «وادى حلفا» جنوباً.. ومن «سيناء» فى شرق مصر إلى «الصحراء الكبرى» فى غربها، حيث تزدحم عند أسوارها (الطبيعية) نوايا العدوان والهيمنة- ليست وليدة اليوم بقدر ما تعود إلى أزمنة غابرة، سواء- بأقله- من الغزو الغربى لمصر شمالاً من جهة «البحر المتوسط» عشية القرن 19 (فرنسا).. وفى مطلع ثمانينياته (بريطانيا)، أو من خلال حصن مصر الشرقى فى «سيناء».. التى تشهد- بأقله- منذ منتصف القرن 20 العديد من الحروب العدوانية تستهدف إسقاط مصر- عبر سيناء- فى أيد غير صديقة، ومن الشرق باتجاه «وادى حلفا» جنوباً... حيث العلاقات غير المستقرة مع السودان منذ استقلاله عن مصر فى عام 1956، كذلك الأمر بالنسبة إلى «ليبيا» غرباً.. المخطط لها أن تكون حاجزاً فاصلاً وليست جسر تواصل بين مصر وامتداداتها إلى منطقة المغرب الإسلامى بين الساحل والصحراء، وإذ بقدر ما تمثل هذه الحصون الطبيعية لمصر امتيازاً جيوسياسياً بنفس القدر، الذى تتهاوى عليها المطارق من كل حدب وصوب بهدف اقتحامها، وصولاً إلى واديها الخصيب بسيان.





لقد مثلت سيناء- ولا تزال- إحدى الغايات العليا للمشروع الصهيونى 1897، منذ لقاء «هرتزل» مع السلطان «عبدالحميد» 1904.. سعياً لموافقته على إنشاء «مستعمرة يهودية شرق العريش.. تصلها مياه النيل عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس»، الأمر الذى رفضه السلطان التركى وقتئذ، وحيث شهدت نفس المنطقة محاولات إسرائيلية لاحتلالها فى نهاية حرب فلسطين 1948، ذلك قبل ثمانى سنوات من احتلال كامل سيناء إبان حرب السويس 1956 (لنحو ستة شهور)، وأيضاً فى أعقاب حرب يونيو 1967 (لنحو خمسة عشر عاماً).. استمسكت إسرائيل بعدها مثل كلاب الصيد للبقاء فى مستعمرتها (ياميت) شرق العريش لكن دون جدوى، وليس آخراً بمحاولات اعتبار سيناء- أو أجزاء منها- وطناً بديلاً للفلسطينيين.. بما فى ذلك تحويلها إلى مسرح عمليات للإرهاب منذ 2004 حتى الآن.





ويزداد الأمر خطورة بانفتاح الجبهة الشرقية فى سيناء على الصحراء الغربية.. حيث أسلحة الجيش الليبى المنفلتة منذ 2011، ولتنشط العمليات الإرهابية على أيدى محترفين من تنظيمات (جهادية) يقومون بعملياتهم المسلحة على طول الجبهة الممتدة من رفح الفلسطينية حتى واحة الفرافرة (1) و(2)، كما ينسلون للانضمام إلى أعوان لهم داخل الوادى يمارسون تفجيراتهم للأماكن الحيوية.. وضد المدنيين، حتى بلغ حجم العمليات الإرهابية 2014 - 2016 وفقاً لتقديرات مركز الأهرام الاستراتيجى 1165 عملية إرهابية.. تواجهها مصر- حتى الآن- ولأسبابها، بما يطلق عليه «استراتيجية العقاب المحدود»، بالتوازى مع السعى إلى تحييد وإضعاف فاعليات تصدير العنف والإرهاب إلى داخل البلاد.. سواء بتأمين حصنيها الشرقى والغربى.. وبغرض قطع الطريق من خلال «الحرب والدبلوماسية» معاً.. على المحاولات الجارية لتحويل الجوار الجغرافى (قطاع غزة- ليبيا) إلى مناطق دعم لوجيستى للنشاط الإرهابى فى مصر، وهو ما يبدو أنه حقق نجاحاً محدوداً حتى الآن.





وليرتد البصر غير خاسئ من الشرق والغرب.. باتجاه «السودان» جنوباً، غير المستقر وراء «وادى حلفا»، حيث تناوب السلطة منذ 1956 بين كل من الحياة البرلمانية (نحو عشرة أعوام) والانقلابات العسكرية (نحو خمسين عاماً)، بمعدل أربعة إلى أربعة، أو سواء لشيوع الحروب الأهلية بين ولايات السودان وأقاليمه المختلفة، أو سواء لانفصاله إلى سودانين فى الشمال والجنوب يوليو 2011.... إلخ، ما ينعكس بطبيعة الحال على الحالة المصرية- لأسباب عديدة (-) فى عهودها المختلفة، وإلى الحد الذى تناول اتهام سلطات السودان بمحاولة اغتيال الرئيس المصرى 1995 فى أديس أبابا، ما أدى وغيره إلى تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.. لم تتبرأ منه تماماً حتى الآن، الأمر الذى يعكس قلقاً وتوجسات من انعكاس عدم استقرار السودان.. رغم مساعى القاهرة الحثيثة للتقارب مع الخرطوم.





إلى ذلك، من حصون مصر الصحراوية.. والما وراء النيلية باتجاه البحر المتوسط.. حيث تنظر الإمبرياليات الأوروبية القديمة إلى مصر وجوارها من عليائها.. تود لو تعود إلى فنائهم الخلفى كعلاقة التابع بالمتبوع- الأطلسي- ذلك على النحو المشهود عبر القرنين الماضيين.. بما فى ذلك السلوكيات الملتبسة لبعض المواقف الأوروبية من تطورات «الربيع العربي» فى السنوات الأخيرة- لا تزال- وربما بالمشاركة مع قوى إقليمية غير عربية، تتشجع على نهج غربى مماثل لفرض الهيمنة على دول شرق وجنوب البحر المتوسط.. سواء من إسرائيل ذات السياق الأوروبى، أو من تركيا عند الثقب الأسود شمال شرق البحر ذات السياق الأطلسى، أو من إيران الممتد نفوذها غرباً إلى دول عربية بعينها شرق المتوسط (...)، بحيث باتت مصر المحصورة بين سياسات غير صديقة شرق وشمال البحر.. يقع عليها عبء التصدى لما تتعرض له - وجيرانها - من تحديات.. لولا قيادة واعية وشعب يقظ يحرسان حصونها الصامدة.





شريف عطية



