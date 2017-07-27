أرض فى بدر لوزارة الداخلية لإقامة معمل تحاليل ومستشفى لعلاج الإدمان





بدور إبراهيم

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة 3 أشهر لسداد نسبة الـ%15 من قيمة علاوة تعديل النشاط للعملاء السابق الموافقة على توفيق أوضاعهم.

يأتى ذلك فى ضوء القرار الجمهورى رقم (66) لعام 2009، والواقعة أراضيهم داخل إحداثيات القرار الجمهورى رقم (249) لعام 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة، لعدم الانتهاء من المخطط التفصيلى، وبذات الأسعار السابق اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، بجلسته رقم (74) بتاريخ 22/4/2014، وتبدأ المهلة من تاريخ إخطار العملاء.

صرح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمدينة بدر بمساحة 11.5 فدان شمال المدينة، بجوار المنطقة اللوجيستية، لصالح وزارة الداخلية، بنظام نقل الأصول، لإقامة معمل تحاليل، ومستشفى لعلاج الإدمان، وفقاً للمعايير الدولية، وطبقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بالنشاط الطبى (مستشفي) المعمول بها بالهيئة، على أن تستكمل باق إجراءات نقل الأصول طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

وقال وزير الإسكان: "وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص مساحة 12000م2 (جزء من قطعة الأرض رقم 53 بالمحور المركزى بمدينة السادات)، لوزارة الصحة والسكان، لإقامة مستشفى مركزى بمدينة السادات، على أن تضم مبنى للطوارئ والحوادث على الطريق الصحراوى، وأسرة العناية المركزة وعناية الأطفال، وغرف العمليات، وقسم للكلى الصناعى، وإنشاء وحدة أورام متكاملة، ومعمل متكامل، وقسم أشعة متكامل، ووحدة قسطرة قلب ورسم قلب وبنك دم تجميعى، وذلك بنظام نقل الأصول على أن تقوم الوزارة بموافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الاختصاص على نقل الأصول (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011".

وأضاف: "وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 4148 م2 بمركز خدمات الحى الثانى بمدينة قنا الجديدة بنشاط خدمات مستقبلية، لإقامة مركز لرعاية الموهوبين بنظام نقل الأصول للأرض والمبانى، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن يتولى جهاز مدينة قنا الجديدة القيام بتنفيذ المركز طبقاً للنموذج المعتمد لمركز رعاية الموهوبين بهيئة الأبنية التعليمية، الذى أدرج بخطة جهاز المدينة للعام المالى 2016/2017".



