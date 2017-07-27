البورصة تواصل الأداء المتباين.. والأجانب الأكثر بيعًا

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.82% عند مستوى 13683 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.86% ليصل إلى 706 نقاط حتى المنتصف.

وبلغت قيمة التداولات 365 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات 46 مليون جنيه و9 ملايين جنيه و2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات 11 مليون جنيه و38.5 مليون و7 ملايين على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 55 سهمًا من إجمالى 166 متداولة، بينما هبط 76 وبقى 35 دون تغير.





واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين.



