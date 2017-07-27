زيروكس تطلق 29 منتجًا جديدًا محليًا‎

هيثم عبده: تغييرات في إدارات الشركة.. وإطلاق برامج تحفيزية للشركاء





محمود جمال

أطلقت شركة زيروكس مصر لحلول الطباعة الرقمية، 29 منتجًا جديدًا بالسوق المحلية، خلال العام الحالي.

وقال هيثم عبده، مدير عام الشركة، إن الشركة شهدت تغييرات بإداراتها في 2017 على مستوى قطاعاتها المحورية من خلال عقد شراكات جديدة مع الوكلاء، مثل "راية" و"aptec"، كما قامت بالتركيز علي الحلول الموجهة لعدة قطاعات منها الاتصالات والبنوك.

وأضاف عبده، أن الشهور الماضية شهدت استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بجانب استقرار سياسي ووضوح الخطط الاقتصادية، رغم التداعيات السلبية لارتفاع نسبة الفوائد البنكية وزيادة معدلات التضخم.

وذكر أن المنتجات الجديدة تعتمد في عملها علي تطبيقات تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وسهولة الربط مع شبكه الإنترنت.

ولفت إلى أن النصف الأول من 2017 شهد نقصًا في بعض منتجات الشركة بمصر، بسبب تغير سعر العملة الأمريكية، مما أثر بالسلب علي أداء الموزعين، مشيرا إلى أن الشركة تسعي لتنشيط الأعمال مجددا.

وتابع عبده: "الفترة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تحفيزية للشركاء، ومبادرات تسويقية وإعلامية لنشر التوعية بمنتجات الشركة بين قطاع عريض من المستخدمين الأفراد والشركات.