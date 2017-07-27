مصر الجديدة تدرس إصدار سندات توريق قيمتها 813 مليون جنيه

تضخ 2 مليار جنيه بمشروع «الحى الرابع» ذاتيًا





كتب ـ أحمد على:

تدرس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إصدار سندات توريق لمحفظة مستحقاتها لدى العملاء، البالغة 813 مليون جنيه تقريبًا، كما تستهدف ضخ مليارى جنيه من مواردها لإنشاء مشروعها الجديد «الحى الرابع»، بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وقال الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، ونائب رئيس مجلس الإدارة بمصر الجديدة للإسكان، إن دراسة إصدار سندات توريق تأتى فى إطار خطة لاستغلال الأدوات التمويلية المختلفة لتدبير الاحتياجات المالية، لافتا إلى بحث اللجوء إلى أدوات تمويلية أخرى مثل التأجير التمويلي، وقطع الشيكات، و«قطع الشيكات» هى ألية تقوم بها الشركات لتحصيل قيمة الشيكات التى تمتلكها مبكرًا دون انتظار موعد استحقاقها، من خلال بيعها لأحد البنوك مقابل خصم نسبة من قيمتها.

وأضاف «يوسف» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة ستتفاوض مع عدد من البنوك – رفض تحديدها – للمشاركة فى تغطية تلك السندات، والتى قد تبلغ 813 مليون جنيه، كما ستدرس إمكانية بيع حوالة حق لصالح تلك البنوك.

فى سياق أخر، أوضح العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، ونائب رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تعتزم ضخ مليارى جنيه من مواردها الذاتية، بمشروع «الحى الرابع» بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وتابع: «مصر الجديدة» ستنشئ المشروع بمفردها دون مشاركة مع المطورين العقاريين، وسيضم نحو 622 فيلا متنوعة، على مساحة 100 فدان، وسيتم فتح باب الحجز به نهاية العام الجارى.

وأوضح يوسف أن الشركة تعمل على استرداد نحو 750 فداناً من أراضيها المعتدى عليها، بعدما حصلت مؤخرًا على أحكام قضائية ابتدائية بعودة 167 فدانا.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، والتى أظهرت تراجع الأرباح بنسبة %12.9 خلال العام المالى الماضى، أكد «يوسف» أن الشركة نجحت فى زيادة المبيعات بنسبة %45 خلال العام المالى 2016/2017، إذ سجلت إيرادات نشاط بنحو 953.331 مليون جنيه، مقابل 657.594 مليون جنيه فى العام المالى 2015/2016.

وبرر تراجع الأرباح بأن العام المالى 2015/2016 شهد بيع حوالات حق أدت إلى ارتفاع صافى الربح الذى سجل 400.647 مليون جنيه، فى حين لم يشهد العام المالى الماضى بيع حوالات حق، وجاءت الإيرادات من المبيعات فقط.

يبلغ رأسمال مصر الجديدة للإسكان 111.25 مليون جنيه، موزعاً على 111.25 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهاً للسهم.



