مسئولون أمريكيون يدرسون قطع جزء من المعونة المصرية

السيسي ترامب 9999

خالد بدر الدين:



يبحث مسئولون أمريكيون قطع جزء من المعونة الأمريكية، عن مصر، احتجاجا على إقرار قانون مصري صدر فى مايو الماضى، يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية.



وذكر مسئول كبير بالإدارة الأمريكية لوكالة "رويترز" أن المسئولين لم يتوصلوا حتى الآن لاتفاق بشأن رفع توصية للرئيس ترامب وكبار المسئولين بهذا الشأن، لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على القانون المصري، الذى يقلص نشاط المنظمات غير الحكومية، ويجعلها تقتصر على الأعمال التنموية والاجتماعية، ويقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه.



والمعونة الأمريكية لمصر مصانة منذ وقت طويل، ومصر أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، وتحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.



وقال المسئول : "قلنا للمسئولين فى الحكومة المصرية مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا، وأنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر، لكنهم فعلوها على أية حال و نبحث كيف نرد".



ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي، وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج، لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.



وصدر القانون في مايو الماضى، بعد أن أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، إذ وصف جون مكين ولينزي جراهام العضوان في المجلس القانون بأنه "تشريع جائر" وقالا إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر".



وبعث السناتور الجمهوري ماركو روبيو، وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، برسالة لترامب في 19 يونيو الماضى، لكي يضغط على الحكومة المصرية، وجاء فى الخطاب "سيضع الكونجرس الأمريكي تصرفات الحكومة المصرية مؤخرا في الاعتبار، بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكي على نحو ملائم".



وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قرر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين بعدما أطاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع بالرئيس السابق محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.



وعقد ترامب النية على دفع العلاقة الثنائية مع السيسي والبناء على التواصل القوي الذي نشأ بين الزعيمين، عندما التقيا للمرة الأولى في سبتمبر، وقدم ترامب للسيسي دعما قويا وتعهد عندما زار السيسي البيت الأبيض في أبريل الماضى بالعمل معه لقتال الإسلاميين المتشددين.