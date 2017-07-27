زيروكس : 85 مليار دولار حجم سوق حلول الطباعة الرقمية

زيروكس

محمود جمال



كشف مارك دفلن رئيس شركة "زيروكس" لحلول الطباعة الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تحقيق الشركة العالمية إيرادات تقدر بـ ١١ مليار دولار سنويا،



جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الشركه اليوم الخميس، للشركاء بالسوق المحلية في مدينة الغردقة.



وقال إن الفترة الماضية، شهدت انقسام "زيروكس" العالمية إلي شركتين إحداهما تعمل بمجال الخدمات والأخرى بحلول التكنولوجيا الموجهة للقطاعات الاقتصادية، مقدرا عددد الموظفين بأكثر من ٣٥ ألف موظف.



وأكد أن إستراتيجية الشركة تستهدف التركيز علي العميل وشركاء العمل معا، بجانب مساعدة الشركات علي تعظيم رأسمالها وتطوير منتجات جديدة باستخدام أحدث التكنولوجيات.



وقدر حجم سوق حلول الطباعة الرقمية عالميا بنحو ٨٥ مليار دولار، وتعمل الشركة في140 دولة.



وعلي صعيد الأسواق النامية، أوضح "مارك" أن الشركة تحقق عائدات منها تصل إلي ١.٢٠ مليار دولار، ولديها ١٩ ألف شريك ويعمل لديها 4420 موظفا.