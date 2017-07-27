لحاجزى الإسكان الاجتماعى.. الخطوات والمدن المتاحة للتحويل

المال – خاص

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التحويل للمقبولين فى الإعلان الثامن لوحدات الإسكان الاجتماعى، الزائدين على عدد الوحدات فى المدن التى تقدموا بها، وفقا للأوليات المقررة من قبل الوزارة، وذلك للحصول على وحدات بديلة متاحة فى مدن أخرى.





ويوضح الجدول التالى الأماكن المتوافر بها الوحدات والمتاح للحاجزين التحويل إليها:





المحافظة مكان الحجز الأصلى المكان المتوافر به وحدات ويمكن التحويل إليه القاهرة حلوان – 15 مايو السادس من أكتوبر الإسكندرية مرغم قبلى برج العرب الإسماعيلية جلبانة – الرياح القنطرة شرق – فايد – القصاصين – التل الكبير القليوبية بهتيم – شبرا الخيمة الخانكة الشرقية هيها – مشتول السوق – الزقازيق – كفر صقر – بلبيس العاشر من رمضان – فاقوس – القرين – أولاد صقر الدقهلية المطرية -نبروه – السنبلاوين – طلخا – الكردى – الجمالية – أجا جمصة – بنى عبيد - المنزلة المنوفية الباجور - الشهداء مركز السادات – قويسنا – أشمون – مدينة السادات – منوف دمياط شطا – عزب البرج – الزرقا – كفر البطيخ – كفر سعد جمصة – الركابية كفر الشيخ بيلا – دسوق – كفر الشيخ بلطيم – مطوبس – الرياض – فوه – قلين – الحامول – برج البرلس الغربية المحلة – قطور طنطا – بسيون – سمنود – زفتى – كفر الزيات البحيرة إدكو – أبوحمص – الدلنجات – النوبارية الجديدة – دمنهور حوش عيسى - الرحمانية – المحمودية – مركز بدر – كفر الدوار – وادى النطرون الجيزة حى الوراق – منشية البكارى – كرداسة – الواحات البحرية – أبو النمرس – الباويطى – مركز الصف السادس من أكتوبر – جرزا القطورى الفيوم يوسف الصديق – مركز الفيوم – سنورس طامية – هوارة – دمشقين – شدموه – الفيوم الجديدة بنى سويف ناصر – إهناسيا- سدس – الواسطى مدينة بنى سويف الجديدة – الفشن المنيا مغاغة سملوط – مطاى – المنيا الجديدة أسوان نصر النوبة -دارو إدفو – كوم أمبو – أسوان الجديدة سوهاج طهطا سوهاج الجديدة قنا مركز قنا مدينة قنا الجديدة

وسيتم فتح باب تحويل الرغبات من 1 اغسطس وحتى 31 من الشهر نفسه، ويتم إلزام العميل بعدد من الأوراق المطلوبة، أبرزها إقرار التحويل بالإضافة لصورة بطاقة الرقم القومى وصورة من إيصال سداد مبلغ مقدم جدية الحجز، ويتم إرسال تلك الأوراق عبر البريد على عنوان بنك التعمير والإسكان " عمارات جاردنيا – شارع الهرم - الجيزة.