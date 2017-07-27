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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39
الخميس 27 يوليه 2017 11:10 ص
درجات الحرارة
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درجات الحرارة
المال - خاص
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
كما توقعت الهيئة، في بيان لها، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا حتى شمال الصعيد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
أماعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، حيث يرتفع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 39
الإسكندرية 26 32
مطروح 23 30
بورسعيد 26 32
دمياط 26 32
الإسماعيلية 24 39
السويس 25 40
الغردقة 29 40
شرم الشيخ 29 39
المنيا 25 40
الفيوم 25 40
أسيوط 26 41
سوهاج 26 42
الأقصر 26 43
أسوان 26 43
الوادى الجديد 24 42
قنا 26 43
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