أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

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مواقيت صلوات الخميس 27 يوليو

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

المال - خاص

تقدم بوابة "المال" بيانا بأوقات الصلاة اليوم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية..

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏
Cairo 03:31 AM 05:10 AM 12:02 PM 03:39 PM 06:53 PM 08:21 PM 12:37 AM
Port Said 03:23 AM 05:03 AM 11:58 AM 03:37 PM 06:51 PM 08:21 PM 12:31 AM
Damanhour 03:31 AM 05:11 AM 12:05 PM 03:44 PM 06:58 PM 08:27 PM 12:40 AM
Alexandria 03:33 AM 05:13 AM 12:07 PM 03:46 PM 07:00 PM 08:30 PM 12:42 AM
Giza 03:32 AM 05:10 AM 12:02 PM 03:39 PM 06:53 PM 08:21 PM 12:39 AM
Suez 03:27 AM 05:05 AM 11:57 AM 03:34 PM 06:48 PM 08:16 PM 12:34 AM
Assiut 03:41 AM 05:16 AM 12:02 PM 03:33 PM 06:48 PM 08:12 PM 12:42 AM
Asyut 03:41 AM 05:16 AM 12:02 PM 03:33 PM 06:48 PM 08:12 PM 12:42 AM
Tanta 03:30 AM 05:09 AM 12:03 PM 03:41 PM 06:55 PM 08:24 PM 12:37 AM
Damanhur 03:31 AM 05:11 AM 12:05 PM 03:44 PM 06:58 PM 08:27 PM 12:40 AM
مصر
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