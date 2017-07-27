برلماني يتهم الحكومة بتجاهل مشكلات الغزل والنسيج

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز



أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بإعادة إحياء زراعة القطن فى مصر، مؤكدا أن هذه التكليفات إذا نجحت الحكومة فى تنفيذها فإن ذلك الأمر سوف يقضى على جميع مشكلات صناعات الغزل والنسيج فى مصر، خاصة داخل شركات الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



وتساءل "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن خطط الحكومة لإعادة إحياء زراعة القطن وإصلاح الأحوال المتردية والمؤسفة داخل شركات الغزل والنسيج.



وقال النائب زين الدين إن مصر في السابق كانت تزرع ما يقرب من 2 مليون فدان وحاليا أقل من 200 ألف فدان وهذا تراجع كبير، مؤكدا أن محافظة البحيرة كانت فى مقدمة محافظات مصر فى زراعة محصول القطن وأنه لابد من شراء المحاصيل بسعر جيد يقترب على الأقل من السعر العالمي هو أفضل تشجيع، وكذلك تحديده قبل الزراعة أمر ضرورى حتى يتشجع الفلاح ويقوم بزراعة محصول القطن.



متهما الحكومة بالإهمال الشديد والتقصير على مدى السنوات الماضية فى الاهتمام بملف احياء زراعة القطن وإصلاح احوال شركات الغزل والنسيج، وقال إن الحكومة دائما تنتظر تكليفات الرئيس السيسى تجاه جميع المشكلات والقضايا المهمة ولا تبادر من تلقاء نفسها فى فى إعطاء أولوية قصوى لمثل هذه المشكلات وفى مقدمتها ملف زراعة القطن ومواجهة مشكلات وأزمات شركات الغزل والنسيج التى كان لمصر ميزات كبيرة فيها سواء فى توفير المنتجات المحلية او فى تصديرها لمختلف دول العالم.