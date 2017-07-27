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طاقة
مصدر حكومي: لا تعاقدات مباشرة لاستيراد الغاز من قطر
الخميس 27 يوليه 2017 01:44 ص
الغاز الطبيعي
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الغاز الطبيعي
- تربطنا تعاقدات ملزمة مع الشركات الموردة.. ولا تخوفات على الإمدادات
نسمة بيومى
أكد مصدر حكومى بارز عدم وجود أى تعاقدات مباشرة حالية بين الحكومة المصرية ودولة قطر لاستيراد الغاز الطبيعى المسال.
وأوضح فى تصريحات لـ"المال" أن مصر تستورد الغاز المسال بموجب المناقصات التى تطرحها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والتى فازت بها عدة شركات تجارية من ضمنها ترافيجورا وجلينكور وفيتول، كما تم الاستيراد من شركات من روسيا وفرنسا.
وتابع: "البترول" وقعت اتفاقات مع تلك الشركات العالمية لاستيراد الغاز وليس من شأن الجانب المصرى إلا الحصول على الكميات المتعاقد عليها مع الشركات الفائزة بالمناقصات بصرف النظر عن مصدر الغاز المورد.
وأضاف أن بعض من الشركات الموردة لمصر تستعين بقطر لتزويدها بكميات من الغاز وفقا لاتفاقات أو عقود ثنائية بينهما، ليس للجانب المصرى دخل بها.
وقال إن ما تم تداوله منذ قليل بشأن رفض قطر مطالب بعض الشركات التجارية بمد الغاز لمصر، قد يكون بشأن تعاقدات قصيرة المدة موقعة بينهما، وانتهت مدتها، ورفض الجانب القطرى تجديدها لأسباب سياسية.
ولكنه أكد أنه فى حال كانت الشركات الموردة للغاز لمصر قد وقعت تعاقدات طويلة الأجل مع قطر لمدها بالغاز، فإن "الأخيرة" لا يمكنها الرجوع فيها، تفاديا لتحملها أى غرامات دولية.
وتستورد مصر ما يتجاوز مليار قدم مكعب غاز يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية وقطاع الكهرباء، بتكلفة تقدر بنحو 250 مليون دولار شهريا.
يشار إلى أن رويترز نشرت خبرا منذ قليل قالت فيه مصادر إن قطر رفضت بضعة طلبات من أطراف ثالثة تجارية لتوفير إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وهو ما آثار مخاوف من أن تعرقل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تجارة الطاقة في المنطقة.
واستكمل المصدر تصريحاته لـ"المال" مشددا على أنه لا تخوف من إمدادات الغاز المسال الموردة إلى مصر، حيث إن الشركات ملتزمة بالتوريد وفقا لاتفاقات وتعاقدات بأسعار وكميات محددة.
ووفقا لرويترز تورد قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، نحو 60% من حاجات مصر من الغاز المسال، لكن العلاقات تضررت بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين الروابط الدبلوماسية مع قطر وفرضت عقوبات عليها، الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية قد أكدت مطلع العام الجارى أنه من المستهدف استيراد بين 42 إلى 45 شحنة غاز مسال، لتلبية الاحتياجات المحلية خلال 2017، على أن تخفض ذلك العدد العام المقبل مع بدء إنتاج عدد من مشروعات تنمية الغاز الجديدة.
وذكر أحد المصادر التجارية لـ"رويترز" أن إحجام قطر عن توسيع تجارة الغاز المسال مع مصر يتناقض مع رغبة متنامية لبيع المزيد من الشحنات الفورية إلى أوروبا، وربط المصدر ذلك بالأزمة الدبلوماسية بين قطر ومصر.
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