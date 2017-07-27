البنك الزراعي: قروض ميسرة لمشروعات الإنتاج الحيواني

الثروة الحيوانية

نادية صابر



أكد صابر عبداللطيف رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالإسماعيلية أنه فى إطار تنفيذ خطة الدولة للمشروع القومى الكبير لإحياء البتلو وتنمية الثروة الحيوانية تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيها له للتوسع فى نشر المشروع بمختلف محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير اللحوم البلدية الطازجة ومواجهة ارتفاع أسعارها بالأسواق وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.



وقال إن البنك يقدم حزمة من التسهيلات والتيسيرات لمنح القروض الميسرة للشباب الراغبين فى إقامة مشروعات تسمين البتلو بفائدة متناقصة 5% فقط، وعلى جميع من يرغب إقامة المشروع التوجه بالطلبات إلى أقرب فرع للبنك أو الجمعيات الزراعية وإدارات الطب البيطرى ومقرات مشروعك بالوحدات المحلية.