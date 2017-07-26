الزمالك يودع البطولة العربية مبكرا بخسارته أمام العهد اللبناني

الزمالك يودع البطولة العربية

علي المصري



ودع فريق الكرة بنادي الزمالك، البطولة العربية للأندية، عقب خسارته أمام العهد اللبناني، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بستاد الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، للبطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.



تبادل الفريقين السيطرة علي مجريات اللقاء، وأنحصر اللعب في منتصف الملعب، ولم يقدم الزمالك العرض القوي المنتظر من جماهيره التي ملأت مدرجات ستاد الإسكندرية، وندرت الفرص الخطرة علي مرمي الفريقين، باستثناء بعض الكرات القليلة علي حارسي الزمالك والعهد، تصديا لها بإقتدار.



وفي الدقيقة 84، وعلي عكس سير اللقاء، خطف البديل أحمد زريق هدف اللقاء الوحيد، مستغلا عرضية مميزة من حين دقيق، بعدما وجد نفسه وحيدا أمام عمر صلاح حارس الزمالك،ليضع الكرة في المرمي بسهولة شديدة، وأعقبها طرد مباشر لمحمود عبدالعاطي "دونجا"، لضربه المنافس بدون كرة.



وفي المباراة الثانية التي سبقت هذا اللقاء، وأقيمت علي نفس الملعب، وضمن المجموعة والجولة ذاتها، تلقى النصر السعودي هزيمة قاسية على يد نظيره الفتح الرباطي المغربي، برباعبة نظيفة.



وتألق اللاعب الموهوب، محمد فوزير، وسجل أول هاتريك في النسخة الحالية من البطولة، وأحرز الأهداف الثلاثة الأولى للفتح، في الدقائق 11 و29 و32، من بينهم ضربتي جزاء، بجانب إبراهيم البحراوي الذي أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 60.



النصر قدم واحدة من أسوأ مبارياته في الفترة الأخيرة، خاصةً في الشوط الأول، في ظل الأداء الهزيل على المستوى الدفاعي تحديدًا، بينما أظهر الفتح أداءً رائعًا واستحق الفوز الكبير.



بتلك النتائج، رفع الفتح المغربي رصيده بهذا الفوز الكبير، بقيادة مديره الفني وليد الركراكي، إلى 4 نقاط، ليعتلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما جاء العهد اللبناني في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويأتي الزمالك والنصر في المركزين الثالث والرابع علي الترتيب، برصيد نقطة واحدة.