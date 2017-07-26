موقع إسرائيلي يسلط الضوء على دعوات إمام مصري بتدمير اليهود

سلط موقع "بروفوكتور" الإسرائيلي الضوء على تصريحات الدكتور المصري عمر شاهين، رئيس اتحاد الأئمة في أمريكا الشمالية، في خطبة له بالمركز الإسلامي "ديفيس" في كاليفورينا يوم 21 من الشهر الحالي، تحدَّث خلالها إلى جميع المسلمين باللغتين العربية والإنجليزية لقتل جميع اليهود وليس فقط النداء للفلسطينين والسوريين على حد وصف الموقع الإسرئيلي، وقد ترجم الفيديو ونُشر على موقع معهد بحوث الشرق الأوسط "ميمري" باللغتين العربية والإنجليزية.



