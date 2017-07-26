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سيـــاســة
موقع إسرائيلي يسلط الضوء على دعوات إمام مصري بتدمير اليهود
الأربعاء 26 يوليه 2017 09:33 م
مواقع إسرائيلية
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مواقع إسرائيلية
عادل عبد الجواد
سلط موقع "بروفوكتور" الإسرائيلي الضوء على تصريحات الدكتور المصري عمر شاهين، رئيس اتحاد الأئمة في أمريكا الشمالية، في خطبة له بالمركز الإسلامي "ديفيس" في كاليفورينا يوم 21 من الشهر الحالي، تحدَّث خلالها إلى جميع المسلمين باللغتين العربية والإنجليزية لقتل جميع اليهود وليس فقط النداء للفلسطينين والسوريين على حد وصف الموقع الإسرئيلي، وقد ترجم الفيديو ونُشر على موقع معهد بحوث الشرق الأوسط "ميمري" باللغتين العربية والإنجليزية.
وأعرب الموقع الإسرائيلي عن غضبه واستيائه حينما أشار شاهين في خطبته إلى ما جاء في قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان، وقال لم يعرف حتى الآن مكان المعركة النهائية بيننا وبين اليهود، موضحًا أن المعركة ممكن أن تحدث في أي مكان مثل فلسطين أو الولايات المتحدة أو في دولة من دول أوروبا.
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