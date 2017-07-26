مصر للطيران : لا تراجع عن أسعار الحج هذا العام

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن الشركة لن تتراجع عن أسعار تذاكر الحج، العام الحالى، حتى وإن كانت أغلى من بعض الشركات الأخرى المنافِسة. وتابع: نحن لا نروج لسعر ولكننا نروج لخدماتنا.





وأشار، فى تصريحات، اليوم، على هامش حضور جيفرى جو، الرئيس التنفيذى لتحالف ستار العالمى، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا بمقر الشركة، إلى أن الشركة لا تعتزم الدخول فى أى مناقشات مع أى شركات منافسة بشأن الأسعار.





وقالت "مصر للطيران"، فى بيان سابق، إن أسعار تذاكر حج القرعة، هذا العام، تبدأ من 10350 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار تذاكر الحج السياحي من 10600 جنيه وحتى 16400 جنيه شاملة الرسوم والضرائب.





وشدد على أهمية المزايا التى يقدمها تحالف ستار للأعضاء المنضمين إليه، مؤكدًا أنه يسهم فى تسهيل الوصول لمناطق جذب مختلفة ومتعددة حول العالم، مقدرًا عدد أعضاء التحالف بـ28 عضوًا.



