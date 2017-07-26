نجحت 5 شركات تأجير تمويلى هى: "جى بى، تكنوليس، كوربليس، التوفيق، وهيرميس"، فى اقتناص 56.9% من إجمالى العقود التى تم إبرامها فى الفترة من يناير وحتى مايو 2017، والتى بلغت 10.6 مليار جنيه، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.





وقالت الهيئة إن جى بى للتأجير التمويلى تصدرت النشاط بعد استحواذها على نحو 15.8% من النشاط بعد نجاحها فى إبرام 45 عقدًا بقيمة 1.6 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2017، فى حين حلّت تكنوليس فى المرتبة الثانية بعد استحواذها على 12.2% من النشاط، وإبرامها 16 عقدًا بقيمة 1.3 مليار جنيه، بينما جاءت كوربليس فى المرتبة الثالثة بعد الاستحواذ على حصة سوقية بقمية 10.7% وإبرام 71 عقدًا بقيمة 1.1 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الحالى.





وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن "التوفيق" جاءت فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 9.2% نتيجة إبرام 39 عقدًا بقيمة 990 مليون جنيه، فى حين احتلت المجموعة المالية هيرميس المرتبة الخامسة بحصة سوقية بلغت قيمتها 8.7% بعد إبرام 54عقدًا بقيمة 934 مليون جنيه.



