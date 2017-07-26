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استثمار
الأمم المتحدة: خطة لإنشاء العلمين الجديدة بطرق مستدامة
الأربعاء 26 يوليه 2017 07:32 م
مدينة العلمين 8
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مدينة العلمين 9
سمر السيد
قال باسم فهمى، مدير برنامج التخطيط الاستراتيجى ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: إن برنامج الأمم المتحدة العمرانى الذى تم وضعه مع الحكومة ركز على تفاصيل جديدة لوضع صورة مقبولة من المدن الجديدة، وتم تطبيق هذه الرؤية على مدينة العلمين الجديدة لتكون أكثر استدامة وموفرة للطاقة والمياه، وتضمن تواجد منطقة مرنة اقتصادية كوسيلة لاستيعاب جميع فئات المجتمع داخل المدينة المتكاملة.
وأضاف خلال فعاليات الندوة التى نظمتها منظمة الأمم المتحدة اليوم بعنوان "تطبيق الخطة الحضرية الجديدة بمصر"، إلى أن المخطط الاستراتيجى الجديد للتنمية الحضرية بمصر يتضمن استيعاب منطقة الساحل الشمالى لثلث الزيادات السكانية الجديدة فى السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن هناك اجتماعًا قد تم مؤخرا بحضور وزارات الرى والدفاع والإسكان ومنظمات مجتمع مدنى؛ لبحث مشاكل المدن الجديدة كالعلمين الجديدة، والتى كان أبرزها المضاربة على الأراضى.
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