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نقل وملاحة
لجنة وزارية للتنسيق للمؤتمر الإقليمى لأمن الطيران المدني
الأربعاء 26 يوليه 2017 07:12 م
وزارة الطيران
أخر الأخبار
وزارة الطيران
هاجر عمران
تستضيف مصر، ممثلة في وزارة الطيران المدني، المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدني بأفريقيا والشرق الأوسط، المقرَّر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 24 أغسطس.
ووفق بيان عن وزارة الطيران، اليوم: سيحضر المؤتمر عددٌ من الشخصيات المهمة في صناعة النقل الجوي حول العالم، وعلى رأسها رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني (الأيكاو) ولفيف من السادة الوزراء المعنيين بالطيران المدني ورؤساء سلطات الطيران المدني بأفريقيا والشرق الأوسط ورؤساء وممثلو عدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الطيران، وخبراء أمن الطيران والمطارات وعدد من شركات الطيران العالمية.
وقال البيان إن شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للإعداد والتنسيق للمؤتمر، بعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالحدث من الخارجية والداخلية والصحة والمالية ومحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وتم عقد عدة اجتماعات تحضيرية بين فِرق العمل من الجهات المختلفة؛ لوضع كل الترتيبات للاستعداد للمؤتمر.
وسيناقش المؤتمر تنفيذ الخطة العالمية لأمن الطيران GASeP والتى تم اعتمادها فى اجتماع الجمعية العمومية رقم 39 للمنظمة الدولية للطيران المدني (الأيكاو) التابعة للأمم المتحدة، والتى عُقدت بمونتريـال– كندا خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2016، بالإضافة إلى تحديد خطة العمل اللازمة للتنفيذ بأفريقيا والشرق الأوسط.
من جانبه أكد وزير الطيران أن اختيار مصر من قِبل المنظمة العالمية للطيران المدني (الأيكاو) لاستضافة هذا الحدث يؤكد الطفرة الكبيرة التى قامت بها وزارة الطيران المدني فى مجال تعزيز أمن المطارات المصرية، كما يعكس الدور الريادى الإقليمى الذى تلعبه مصر في مجال أمن الطيران والمطارات بالقارة السمراء والشرق الأوسط، مضيفًا أن اختيار مدينة "السلام" شرم الشيخ لعقد هذا المؤتمر جاء لاعتبارها مقصدًا سياحيًّا عالميًّا ولتشجيع سياحة المؤتمرات.
وزارة الطيران المدني
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