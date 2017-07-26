لجنة وزارية للتنسيق للمؤتمر الإقليمى لأمن الطيران المدني

تستضيف مصر، ممثلة في وزارة الطيران المدني، المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدني بأفريقيا والشرق الأوسط، المقرَّر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 24 أغسطس.





ووفق بيان عن وزارة الطيران، اليوم: سيحضر المؤتمر عددٌ من الشخصيات المهمة في صناعة النقل الجوي حول العالم، وعلى رأسها رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني (الأيكاو) ولفيف من السادة الوزراء المعنيين بالطيران المدني ورؤساء سلطات الطيران المدني بأفريقيا والشرق الأوسط ورؤساء وممثلو عدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الطيران، وخبراء أمن الطيران والمطارات وعدد من شركات الطيران العالمية.





وقال البيان إن شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للإعداد والتنسيق للمؤتمر، بعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالحدث من الخارجية والداخلية والصحة والمالية ومحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وتم عقد عدة اجتماعات تحضيرية بين فِرق العمل من الجهات المختلفة؛ لوضع كل الترتيبات للاستعداد للمؤتمر.





وسيناقش المؤتمر تنفيذ الخطة العالمية لأمن الطيران GASeP والتى تم اعتمادها فى اجتماع الجمعية العمومية رقم 39 للمنظمة الدولية للطيران المدني (الأيكاو) التابعة للأمم المتحدة، والتى عُقدت بمونتريـال– كندا خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2016، بالإضافة إلى تحديد خطة العمل اللازمة للتنفيذ بأفريقيا والشرق الأوسط.



