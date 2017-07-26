هل يتمكن العلماء من تبريد الأرض بالمراوح وامتصاص الانبعاثات؟

كوكب الأرض

خالد بدر الدين



يسعى العديد من العلماء على مستوى العالم لاستخدام تكنولوجيا الهندسة المناخية ضمن جهود لتبريد كوكب الأرض من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون وغيره من الابعاثات الكربونية والغازات الضارة من الهواء، والتى تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض باستعمال مراوح عملاقة، وإطلاق مواد كيميائية عبر بالون بهدف إضعاف قوة أشعة الشمس.



وذكرت وكالة رويترز أن هناك حلولا في مجال الهندسة الجيولوجية تنطوي على خطورة لكن ربما تكون أجدى مثل تعتيم أشعة الشمس، ودفن الحديد في قيعان المحيطات لامتصاص الكربون أو محاولة خلق سحب صناعية، وإن كانت المواد الكيميائية التى ستستخدم لتعتيم الشمس ربما تؤثر على الطقس العالمي وتعطل الرياح الموسمية الضرورية غير أن استخلاص الكربون من الفضاء ربما يكون من الخيارات المنطوية على درجة أقل من الخطورة.



ويرى الخبراء فى منظمة الأمم المتحدة أن الخطط الحالية لتقليص الانبعاثات الكربونية التى تؤدى لرفع درجة حرارة الأرض ليست كافية، خصوصا في ظل عدم مشاركة الولايات المتحدة، وأن العالم سيكون بحاجة إلى التحول نحو تخفيض الانبعاثات خلال هذا القرن من خلال امتصاص الكربون من الطبيعة، كما أن تفاقية باريس تهدف إلى أن تكون الزيادة في درجة حرارة الأرض خلال هذا القرن أقل من درجتين.



ومن ناحية أخرى، يؤكد المؤيدون أن مثل هذه المشروعات– التى لا تخلو من المخاطر والتي غالبا ما تكون باهظة التكلفة- ضرورية بصفة عاجلة لإيجاد سبل لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ الرامية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي يقول العلماء إنها السبب في زيادة موجات الحر وهطول الأمطار وارتفاع مستويات المياه في البحار.



وتقول الأمم المتحدة إن تلك الأهداف لا تزال بعيدة المنال وأنها لن تتحقق بمجرد تقليل الانبعاثات على سبيل المثال من المصانع أو السيارات، خصوصا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الذي تعهدت به معظم دول العالم في عام 2015.



وعلى صعيد آخر، بدأت شركة كلايموركس السويسرية في امتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الهواء في الريف قرب زوريخ منذ شهر مايو الماضى بواسطة مراوح عملاقة وفلاتر في مشروع تبلغ تكلفته 23 مليون دولار.



وتقول شركة كلايموركس إن تكلفة امتصاص الطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون من الهواء تصل إلى 600 دولار وبحلول نهاية العام الحالي ستبلغ الطاقة القصوى لهذا المشروع 900 طن في العام وتبيع كلايموركس الغاز بالخسارة إلى صوب زجاجية مجاورة لاستخدامه كسماد لنمو الطماطم والخيار بالشراكة مع شركة أودي لصناعة السيارات التي تطمح إلى استغلال الكربون في أنواع من الوقود أقل ضررا بالبيئة.