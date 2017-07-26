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سيـــاســة
تجديد حبس 233 من أولتراس زملكاوي بتهمة الجهر بالصياح
الأربعاء 26 يوليه 2017 06:27 م
حبس
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حبس
إيمان عوف
قال محمد حافظ، المحامي الحقوقي بمركز حرية الفكر والتعبير، إن قاضي المعارضات بمحكمة الدخيلة قرر استمرار حبس 233 مشجعًا زملكاويًّا، في القضية رقم 9924 لسنة 2017 جنح العامرية في اتهامهم بالانضمام للأولتراس، والترويج لأفكار الأولتراس، وحيازة شماريخ، والجهر بالصياح لإثارة الفتن، والتعدي على رجال الشرطة بالضرب، والبلطجة، وإهانة رجال الشرطة بالقول، والإتلاف والتخريب العمدي لكراسي استاد برج العرب.
كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على مئات من مشجعي نادي الزمالك أثناء إحدى المباريات ببرج العرب، وتم تجديد الحبس لهم للمرة الثانية أمام قاضي المعارضات.
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