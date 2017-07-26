تجديد حبس 233 من أولتراس زملكاوي بتهمة الجهر بالصياح

قال محمد حافظ، المحامي الحقوقي بمركز حرية الفكر والتعبير، إن قاضي المعارضات بمحكمة الدخيلة قرر استمرار حبس 233 مشجعًا زملكاويًّا، في القضية رقم 9924 لسنة 2017 جنح العامرية في اتهامهم بالانضمام للأولتراس، والترويج لأفكار الأولتراس، وحيازة شماريخ، والجهر بالصياح لإثارة الفتن، والتعدي على رجال الشرطة بالضرب، والبلطجة، وإهانة رجال الشرطة بالقول، والإتلاف والتخريب العمدي لكراسي استاد برج العرب.



