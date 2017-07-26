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بورصة وشركات
النيل للأدوية تستكمل أعمال التطوير باستثمارات 40 مليون جنيه
الأربعاء 26 يوليه 2017 06:04 م
النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – NIPH
أخر الأخبار
النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – NIPH
رجب عز الدين
أكدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية أنها مستمرة فى استكمال باقى أعمال التطوير لخطى إنتاج الفوارات والأقراص بتكلفة استثمارية تزيد على 40 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص بعض الأخبار المنشورة بشأن الانتهاء من تطوير خط المطهرات بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه، وبمساهمه شركة أمريكية في التمويل بنسبة 45% من التكلفة.
وأضافت الشركة فى البيان "نقترب من تشغيل الخط المشار إليه، وإعادة تأهيل المنطقة بما يتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد".
وتابع البيان "تضمنت الأرقام التقديرية لبند الإحلال والتجديد بالموازنة المشار إليه ما قيمته 39.6 مليو جنيه بخلاف المدرج بموازنة العام المالى السابق 206-2017 بنحو مبلغ 13.9 مليون جنيه".
وبلغ المنفذ من الاستثمارات المشار إليها حوالى 15 مليون جنيه بالنسبة لتطوير خط المطهرات بخلاف قيام شركة موندى فارما بتمويل شراء ماكينة جديدة لتعبئة المستحضرات المنتجة بالقسم لصالح الشركة المذكورة وفقًا للعقد المبرم فى هذا الشأن بتكلفة 12 مليون جنيه.
النيل للادوية والصناعات الكيماوية
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