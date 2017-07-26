لجنة التظلمات: سندرس طعون انتخابات البورصة غدًا

البورصة المصرية

أحمد علي



أكد مجدي صالح، مقرر لجنة انتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة، أن المهلة القانونية لتقديم الطعون والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية مدتها 3 أيام، تبدأ من اليوم التالي للانتخابات، مشيرًا إلى أنها ستنتهي غدًا الخميس.



وأضاف في تصريحات لـ "المال" أن لجنة التظلمات ستدرس الاعتراض الذي تقدمت به شركة "النصر لصناعة الملابس الجاهزة – كابو"، والتي أرسلت خطابًا رسميًا تؤكد فيه وجود تفويض مزور منسوب لها تم التصويت به في انتخابات البورصة على مقعد الشركات المقيدة.



وطالبت "كابو" في خطابها صورة معتمدة من التفويض المزور، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وكانت "المال" قد كشفت في عدد اليوم الأربعاء تحت عنوان "اتهامات بالتزوير في المرحلة الثانية من انتخابات البورصة"، أن الانتخابات شهدت أزمة كبيرة كانت "تفويضات التصويت" بطلتها الوحيدة، فوجد بعض مندوبي الشركات المقيدة وهي "حديد عز – الجوهرة – الدخيلة – كابو" أن شركاتهم صوتت لصالح "هاشم الشيد" دون أن يقوموا بالتصويت فعليًا له.



وردت لجنة الانتخابات بأن التصويت تم عبر مندوبين آخرين يحملون تفويضات موقعة من رؤساء تلك الشركات ومختومة بأختامها، الأمر الذي أثار أزمة بين المرشحين، وقد تدخل رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، لتهدئة الأجواء بما يضمن استمرار الانتخابات التي انتهت بإعلان فوز كل من هاشم السيد وأحمد بهاء الدين شلبي.